Turistskatt bør vurderes

Tiden er inne for å utrede en turistskatt i Norge.

Sommeren er på hell, og allerede tegnes det et bilde av økende turisttrafikk, stadig flere besøkende og flere bobiler langs veiene i Midt-Troms — ikke minst på Senja. Trengsel er kanskje ikke det riktige ordet ennå — men at det blir stadig tøffere «kamp om plassen», hersker det ingen tvil om.

I Lofoten har flere tatt til orde for innføring av turistskatt etter at mange hevder det er blitt ren «Texas», med enorme køer og forsøpling. Våganavisa har målt «skattetemperaturen» blant noen av turistene. Tilbakemeldingene er ganske positive. – Det er greit å bidra til fellesskapet på den måten, sier to finske turister til avisa. De anbefaler at skatten skjules på hotellregningen. En Oslo-turist sier at lokale innbyggere ikke bør finansiere ekstrakostnadene som turistene påfører kommunene i form av søppel.

Mange steder i verden må turistene betale en ekstra turistskatt. Det er helt vanlig å måtte betale 10–30 kroner ekstra i skatt for å besøke et bestemt sted eller et bestemt land. Det som skiller mange av disse destinasjonene fra Senja, Lofoten og Vesterålen er størrelsen på turiststrømmen. På Mallorca koster det en til to euro ekstra per døgn å bo, avhengig av hvor mange stjerner hotellet ditt har, men det kommer ni millioner turister dit hvert år. 15 millioner mennesker besøker basaren i Istanbul årlig, nær 14 millioner er innom Nortre Dame-katedralen i Paris, og ti millioner er innom Euro Disney. Og turistene betaler inngangspenger.

Reisemålene i nord blir for småjenter å regne. Men uansett: Ingen blir avskrekket av å betale noen kroner ekstra i skatt. Spørsmålene er mer; Hva vil det koste å inndrive skatten, hvordan skal det i praksis gjøres, og hvem skal ha pengene? Legges turistskatten på hotellovernattinger, slipper alle bobilcamperne og telt-turister unna. Og dem er det mange av. Ønsker vi det? Neppe.

Er det vertskommunen til hotellet eller camingplassen som skal få pengene? Er det rettferdig? Og er det lurt å heve det norske kostnadsnivået enda et hakk? Kan vinninga gå opp i spinninga? Det er viktige spørsmål å stille. Vi merker økt interesse for vårt område, men vi er ikke verdens turistnavle, knappest en reislivsmygg. Likevel vil det vært riktig å utrede en turistskatt, og veie for og imot for å mtøe framtidas turisttrafikk på best mulig måte.

Minilederen: Nedtelling

Arrangørene av Finnsnes i Fest teller nå penger for å se om det blir overskudd eller underskudd på årets fest.

Uansett; Det blir ikke «The final countdown»!