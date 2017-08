Neppe en vinnersak

Høyre lover nye kutt i formuesskatten neste valgperiode, og statsminister Erna Solberg tallfester løftet til 7,5 milliarder kroner. Gitt dagens skatteregler vil dette øke antallet nullskatteytere med nær 4.000. Finansdepartementets anslag viser for øvrig at landets 1.600 rikeste vil få 37 prosent av skattekuttene, 1,7 millioner kroner på hver, mens de med en formue mellom 1 og 5 millioner får en lettelse på 300 kroner, og det flertallet som har under 1 million får null andel i lettelsene. I VG mandag fremholder Solberg at det er de med de største formuene i arbeidende kapital som kommer best ut, og hun poengterer at disse lettelsene ikke handler om fordelingspolitikk, men om verdiskapingstiltak.

Reaksjonene på 0-skatteoppslaget i VG er som man måtte forvente. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kaller skatteløftene en hån mot vanlige arbeidsfolk og rasler med konsekvenser for moderasjonslinjen i fremtidige oppgjør. Nå bygger jo moderate oppgjør på et stort monn av felles interesser mellom bedrift og ansatte. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå tyder for øvrig på langt mindre kutt i formuesskatten de siste fire årene enn det Høyre/Frp-regjeringen lovet i 2013 og på at bedriftseiere totalt sett har fått mer i skatt.

Videre kan det saktens påvises at selv ikke de lovede kuttene i formuesskatt utgjør en særlig stor del av regjeringens handlingsrom på statsbudsjettet. Men heller ikke dette vil nok vinne særlig gehør i det som er utropt til et skattevalg, med økende forskjeller som et sentralt tema i de rødgrønnes valgkamp. Ap er imidlertid ikke så detaljert med sitt valgløfte om at formuesskatten skal utgjøre en tredjedel av den varslede skatteøkningen i neste periode.

Det regjeringspartiene for sin del mangler, og trolig savner, er å kunne påvise at lettelser i formuesskatten faktisk har den effekten Solberg snakker om, nemlig å skape ny vekst og nye arbeidsplasser. Økonomer påviser på sin side at fjerning av skatt på arbeidende kapital snarere er en oppskrift på skattetilpasninger. Når Høyre-ledelsen forgjeves forsøkte å få årets landsmøte til å fjerne målsettingen om å fjerne formuesskatten på sikt, var det nettopp fordi regjeringen ikke har lyktes med å løse nullskatteproblemet.

Minilederen: Dabtabbe

Seks av ti er ikke fornøyd med dab-radioinnføringen ifølge Dagbladet.

Det har dabbet litt av.