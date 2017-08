Ap-løfter uten tall

Eldreløfter og eldreløft har en solid tradisjon som hovedsak i norske valgkamper, særlig for Ap, som mandag presenterte sin 2017-versjon. Men bortsett fra en ekstramilliard til helse- og velferdsteknologi er det lite som tallfestes i de 16 punktene i partiets «plan for en tryggere eldreomsorg for alle». Fraværet av konkrete tall er forståelig. Det har vist seg vanskelig å dokumentere måloppnåelse for valgkampløfter av typen sykehjemsplass til alle som trenger det, ettersom behov som regel kan diskuteres. Og løftet om 12.000 nye sykehjemsplasser i de rødgrønnes åtte år, endte med 567.

Da blir det enklere med et program uten prislapp eller særlig mye annen kvantifisering — og å besvare ethvert spørsmål med at kostnadene skal dekkes inn ved å la være å bruke store penger på skattelettelser og mest til dem som har mest fra før. Men Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre legger ikke skjul på at det blir dyrt å gjennomføre planen for økning i personell, omsorgsplasser og hjemmetjenester. Kvalitet koster, som han betimelig understreker. Et sentralt, om enn heller ikke helt nytt, grep i planen er å innføre et kvalitetskrav for omsorg i kommunene.

Dette skal sikre at hver enkelt kommune faktisk leverer den velferden storting og regjering har vedtatt, herunder retten til å bo sammen på institusjon for ektepar og samboende, en «kjærlighetsgaranti» som i likhet med en del annet burde være en selvfølge i norsk eldreomsorg. En selvfølge er det også at eldreomsorg settes høyt på dagsordenen også i årets valgkamp, for behovene øker. Om valgets hovedmotstandere langt på vei har sammenfallende mål, bringes eldreomsorgen fremover gjennom valgstrid om virkemidler og resultater.

Kvalitetskravet til kommunene krever utvilsomt ganske mye i tillegg til mer penger.

Og jo mer Ap kan bidra til en valgkamp som fokuseres på kvalitet, innovasjon og ressursutnyttelse — og i mindre grad om venstresidens mer enøyde kamp mot «velferdsprofitører» — dess bedre. Uansett må styrket bemanning utgjøre et tyngdepunkt i enhver plan for tryggere eldreomsorg. Å sørge for nok kvalifisert personell på institusjonene, og å heve statusen for denne delen av helse- og omsorgsvesenet, er og blir en hovedutfordring.

