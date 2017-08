Klarere signaler

Nynazistmarsjen i Kristiansand sist lørdag forløp uten alvorlige episoder, men hverken politi eller politikere kan anse seg ferdig med saken. For dette var en ulovlig demonstrasjon. Det var ikke var søkt om tillatelse til å holde den, slik man hadde i gjort i Fredrikstad – og fått avslag. Politiet kritiseres fra flere hold for ikke å gripe inn, og for å bortvise folk som spontant tok til motmæle mot hatpropagandaen. Både justisminister Per Willy Amundsen og lederen i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap), uttrykker imidlertid tillit til den politifaglige vurderingen, som gikk ut på å forebygge sammenstøt med demonstrantene midt i folkemylderet.

Talspersonen for opptoget og for den såkalte nordiske motstandsbevegelsen påberopte seg ytringsfriheten da ha fremsto på TV lørdag kveld. Ytringsfriheten omfatter retten til å agitere for standpunker og ideologier flertallet forakter. Dette er en grunnleggende rettighet i det demokratiet som ytterliggående rettighetsbrukere gjerne har som mål å knuse. Så får det i hvert enkelt tilfelle vurderes om ytringen sklir over i appeller om voldsbruk eller andre lovbrudd.

I Sverige har den nynazistiske bevegelsen et langt sterkere fotfeste enn hos oss. Og organisasjonen til de svenske medløperne i Kristiansand har en rekke til dels svært alvorlige forhold på rullebladet. Å spre frykt i samfunnet er en velkjent strategi, utvilsomt også for den lille norske grupperingen som med sitt oppblåste selvbilde beundrer grenseløst sin storebror over Kjølen. Denne gangen valgte altså politiet å hindre eskalering, et valg som får diskuteres i ettertid. For støvletrampende aksjoner mot innvandring, homofili, etc. blir det nok flere av fremover.

Men hvilke signaler sendes ut når ulovlige demonstrasjoner behandles høyst forskjellig rundt om i landet? Den profilerte juristen og menneskerettseksperten Anine Kierulf mener dagens lovverk er uklart selv for fagfolk og at politiet bør få tydeligere retningslinjer. Den ballen bør politikerne ta. Så får vi gå ut fra at PST holder enhver ekstremistgruppering med voldspotensial under nødvendig oppsikt. Og først og sist må uspiselige holdninger imøtegås med ytrings- og demonstrasjonsfrihetens midler.

Minilederen: Mørkt

Det vil gå flere år før senjatunnelene sikres, melder Folkebladet tirsdag.

Det er med andre ord ennå ikke lys i enden av tunnelen.