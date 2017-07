Seriøse asylforslag

Ap vil vurdere «ethvert seriøst forslag» som kan løse krisen og få slutt på den kyniske menneskesmuglingen over Middelhavet, forsikrer partiets innvandringspolitiske talsperson, Stein Eirik Lauvås. Ett av de forslagene som nå er seriøst nok til å bli vurdert, går ut på å opprette norske asylmottak i Libya, noe den samme Lauvås avviste som «totalt useriøst» da Frp fremmet det. I mellomtiden er asylsentre i Libya varslet av Frankrikes president, Emmanuel Macron, som flere norske politikere har kappes om å ligne i sommer. Det tok imidlertid ikke mange timene fra Macron lanserte sin plan til han selv meldte at den måtte utsettes grunnet sikkerhetssituasjonen i Libya.

Europa og Norge famler i møtet med den største humanitære utfordringen siden 1945. Antallet som hittil i år har lagt ut på den farefylte ferden over Middelhavet er høyere enn i samme periode i rekordåret 2016, aldri før har så mange mistet livet, og det er få tegn til noe samlende og holdbart svar på nødropene fra italienske myndigheter. I Libya venter opp mot én million under trøstesløse kår, og det strømmer stadig på fra kriserammede områder nedover på kontinentet. Og Libya er for tiden et voldsherjet, ikke-fungerende land.

Også motforestillingene mot å opprette asylsentre i Afrika, er seriøse nok. Lauvås’ kollega i Høyre, Ingjerd Schou, peker blant annet på problemene med å stå ansvarlig for sikkerhet, helse og humanitære forhold. Problemet bør imidlertid anses å være av praktisk, og ikke av prinsipiell, art. Tyskland har allerede opprettet sentre for asylsøkere i Tyrkia, Libanon og Irak. Direktøren for FNs migrasjonsbyrå IOM, Joel Millman, roser tiltaket, og i Dagbladet sist uke uttrykte han håp om at Norge og andre europeiske land vil gjøre likedan.

Asylsentre på den andre siden av Middelhavet kan skille flyktninger med beskyttelseskrav fra økonomiske migranter og dermed bremse hasardiøse båtferder. Men hovedutfordringene gjenstår, deriblant å knekke den kyniske menneskesmuglerindustrien. I den valgkampen som nå er i gang, må vi regne med ”Listhaug-retorikk” som skrur opp temperaturen og utløser reflekser. Men ”seriøse forslag” bør debatteres som nettopp det, uavhengig av hvor de kommer fra.

