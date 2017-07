Meningsmålingene gir Ap-leder Jonas Gahr Støre gode sjanser til å overta regjeringsmakten til høsten, men det store spørsmålet har vært hvilke partier som vil inngå i en eventuell koalisjonsregjering. I VG onsdag gjorde Støre et forsøk på en avklaring. Når han fastslår at det er uaktuelt med Rødt og Miljøpartiet De Grønne virker det mer som eliminasjonsmetoden enn som en nyhetsbombe.

På vitale områder som forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikken og den økonomiske politikken går det et skille som utelukker ”et revolusjonært parti”, påpeker Støre, som også setter foten ned for MDG med dets ultimatum om oljeavvikling. Mer oppsikt enn denne avvisningen vekker uttalelsen om at han vil ha Venstre med i sine eventuelle regjeringssonderinger, i likhet med KrF, SV og den erklærte favorittpartneren Sp.

Nå erklærer imidlertid både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Venstre-leder Trine Skei Grande at et Ap/Venstre-samarbeid ikke kommer på tale. En mer effektiv nedskyting er det vanskelig å tenke seg. Men med sin brede forhåndsinvitasjon, og sin i og for seg opplagte avvisning av de to småpartiene, gir Støre et viktig signal. Under hans ledelse legger Ap opp til et langsiktig samarbeid i retning sentrum.

Tanken på å lokke over KrF virker utvilsomt mer forlokkende enn en ny omgang med SV, som fra sin posisjon rett rundt sperregrensen har tøffet seg til med et knippe ultimative krav for å bli med i regjering. SV og KrF vil definitivt ikke regjere sammen. Først når valgresultatet foreligger, ser man hvilke flertallskonstellasjoner som er mulig. Men Støres avklaring gjør ikke velgerne særlig klokere i spørsmålet om hvorvidt en stemme til Ap vil åpne for SV eller KrF i regjering.

I sitt avklaringsforsøk utelukker han også enhver form for støtteavtale med Rødt og MDG, slik Høyre/Frp-regjeringen har hatt med KrF og Venstre. Sentrumsorienteringen forsterkes, sikkert til beroligelse for såkalte lillablå velgere i grenselandet Ap/Høyre. Men valgresultatet kan uansett gjøre Rødt og/eller MDG til en del av det parlamentariske grunnlaget for å danne en Ap-ledet regjering. Støres skrekkscenario må være å få de avviste småpartiene i vippeposisjon, med forsterkede markeringsbehov etter avvisningen.

