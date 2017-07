Betalt for en flytur?

I sommer har islandske WOW Air fløyet passasjerer mellom Europa og USA for 450 kroner. Og atskillig billigere kan det bli, på mange strekninger. – Jeg ser for meg at vi betaler passasjerer for å fly, sier sjefen for det unge lavprisselskapet, Skúli Mogensen, til nettstedet Business Insider. Tanken er at selskapet skal tjene inn så pass på setereservasjon, prioritert boarding og salg av mat og annet om bord, at det overstiger dagens billettinntekter.

Dertil skal flyselskapet ha sin andel av fortjenesten fra pakketilbud som omfatter leiebil, hotell og lignende. Mogensen fremholder at det første selskapet som lykkes med en slik modell, vil revolusjonere flybransjen. Det kan han saktens ha rett i.

Kraftig prisfall på visse tjenester er imidlertid ikke noe nytt. Siden 1980-tallet har telefonsamtaler gått fra svindyrt til noe nær gratis. Finanskrisen fikk enkelte land til å innføre negativ rente, altså betaling for å låne penger. Når fergerederiet Fjordline frakter bil og passasjerer mellom Norge og Sverige for null koner, er det enten et langvarig introduksjonstilbud eller et resultat av taxfree-salget. Og når Ryanair har vært nede i 17 kroner for en flytur — vel å merke: én vei — til Baltikum, virker veien kort til WOW Air-sjefens konsept.

Skøytestjernen «Hjallis» Andersen påpekte i sin tid, om grensen for fallende rekorder, at «dæm kan jo itj gå på null». Men ganske mye annet viser seg altså å kunne det. Så blir spørsmålet hva aggressive lavprisselskaper til slutt gjør med hele luftfartsmarkedet. Og miljø- og klimaaspektene ved å sende passasjertallene konstant til værs, reiser en debatt som nok bare så vidt har begynt. Men også andre sider ved vekstvisjonene gjør krav på oppmerksomhet.

At WOW Air vurderer å betale sine kunder for rosende omtale på sosiale medier, er vel ikke akkurat noe nytt. Det er det heller ikke å etablere et «mer personlig forhold med kunden, basert på tidligere behov». Men flyselskaper er ikke i nærheten av å utnytte mulighetene som ligger i å hente inn informasjon om den enkelte passasjer, på samme måte som Facebook og Google, mener Mogensen. Trolig riktig, det også. Både personvern og klima er garantert setereservasjon, også i luftfartsdebatten fremover.

Minilederen: Lamalykke

Bjarne og Reidar er kommet hjem igjen etter elleve dager på «ferie», og både store og små er lykkelig over tilbakekomsten.

Lama for liten og lama for stor.