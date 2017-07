«Å oppdage og nyte stillheten»

I årets utgave av den store Barne- og ungdomsundersøkelsen lyder et av spørsmålene: «Hva liker du best ved å være ute i skogen og naturen?». Er det et tegn i tiden når et flertall av de spurte krysser av for svaralternativet «at det er stille og rolig»? Generalsekretær Lasse Heimdal i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv mener undersøkelsen tyder på at stillhet er blitt en mangelvare. Fravær av støy er viktig for helse og livskvalitet, og ungdommen gir her et viktig signal, sier Heimdal til Dagsavisen. Sammenhengen mellom støy og psykisk stress, muskelplager og spenninger i kroppen er solid dokumentert.

Derfor blir det et samfunnsproblem når anslagsvis 200.000 nordmenn bor slik til at trafikk- og annen støy går på nattesøvnen løs. Men enda mer utbredt er utvilsomt det unge og andre utsetter seg for, gjennom et nærmest kontinuerlig bombardement av lyd og bilder. Det er vanskelig å få nattero etter en lang dag og sein kveld med nesen i displayet og propper i ørene hele tiden. Dette selvvalgte fraværet av stillhet og ro øker behovet for å koble helt ut innimellom.

Ikke et ondt ord om treningsstudioer, men på visse områder er de ikke konkurransedyktige overfor skogstier, vidder og fjell. At bilder herfra deles massivt på sosiale medier også denne sommeren, er et sunnhetstegn. Det samme er medlemsregisteret til Turistforeningen, der unge under 26 år har en økning på drøyt 11 prosent fra i fjor. Og jo mer man lykkes med noen mobilfrie vandringer eller joggeturer, dess mer rom for naturopplevelser. Her har flertallet trolig fortsatt litt å gå på. Men alt i alt tyder undersøkelsen på at forestillingen om at dagens ungdom har utviklet en frykt for stillhet, er overdrevet.

Sosiale medier kan bidra til at stadig flere får øynene opp for friluftslivets muligheter og helsemessige gevinster, som en motvekt mot økende prestasjonskrav.

Og her i Midt-Troms er natur og stillhet tilgjengelig i rikt monn, nær sagt rett utenfor vår egen stuedør. Enten du velger utfordrende toppturer til fjell og tinder, med en utsikt som kan ta pusten fra deg, eller foretrekker lettere skogsturer i lavlandet. En liten, sildrende bekk, fuglekvitter eller stillheten ved et lite fiskevann — det er bare å nyte det. Og opplevelsen er attpåtil helt gratis.

Minilederen: Cruisekontroll?

Cruiseskipstrafikken er i sterk vekst, men det er foreløpig ingen planer om å anløpe Finnsnes.

Tenk at ingen cruiseoperatører har fått øynene opp for eventyrøya Senja ennå — de mangler jo helt cruisekontroll!