Attraktive Midt-Troms — men hva med veiene?

Reiselivsaktører i Midt-Troms rapporterer om en fin start på sommersesongen. Regionen har en variert og spennende turistmeny å by på — først og fremst uendelig mye vakker natur — fra fjell- og dalstrøk mot svenskegrensen i Indre Troms til forrevne fjelltopper med loddrette vegger ned mot havet på yttersia av Senja. Alt ligger til rette for gode naturopplevelser, enten det gjelder turer i skog, mark og fjell, eller fisking i elver og til havs. Sjøbaserte opplevelser som fjordcruise og kajakkpadling, blir også stadig mer populært for de som har Senja som reisemål. Det finnes også populære familietilbud som for eksempel Polar Park i Bardu og Senjatrollet på Eventyrøya.

mildt sagt variabelt sommervær til nå i år, ser buss- og bobiltrafikken ut til å vokse, og det gir blanke kroner i kassa for det lokale næringslivet — både butikker, campingplasser, serverings- og overnattingssteder nyter godt av økt trafikk. Og selv om mange gjerne hadde ønsket godvær i nord hele sommeren, så er det vel slik at turistene neppe tiltrekkes av Nord-Norge på grunn av sol og varme. Tåke og regn kan faktisk oppleves både eksotisk og fint for langveisfarende fra sørligere breddegrader.

Været er det uansett ingenting å gjøre noe med. Det som imidlertid ofte skjemmer helhetsinntrykket av en bil- eller busstur, for eksempel på vakre og idylliske Senja, er den elendige standarden på veinettet, som kan gå utover både kjøretøy og passasjerer. Smale og hullete veier med nedslitt dekke, bekmørke tunneler av høyst tvilsom standard, og rasfarlige strekninger med bokstavelig talt overhengende fare for å bli sopt på havet underveis. Slike ting taler ikke akkurat for å legge ferieturen tilbake hit igjen.

vedlikehold av veinettet er noe av et paradoks for et land som Norge, som ellers preges av velstand og overflod på de fleste områder. Vekslende regjeringer av ulik farge må alle ta sin del av skylda for at det har fått utvikle seg slik i tiår etter tiår. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) skal ha ros for å ha satt større fokus på problemet enn noen gang før. En ambisiøs NTP er vedtatt, men må følges opp med midler bevilget av Stortinget i årene fremover — også for fylkesveiene. For både reiselivsnæringen og sjømatnæringen i Midt-Troms vil bedre veier ha stor betydning fremover.

Minilederen: Brillefint

Det er kult å bruke briller, mener

Farmen-vinner Eilev Bjerkerud, som fronter en landsomfattende antimobbekampanje for Specsavers.

Vi har samme syn på saken — med briller kan man både se bra, og se bra ut!