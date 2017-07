Edruelig båtliv

I en meningsmåling for organisasjonen MA rusfri trafikk går 72 prosent inn for samme promillegrense for fritidsbåtførere som i veitrafikken, altså 0,2. Flertallet går enda lengre i en måling foretatt for alkovettorganisasjonen Av-og-til, der spørsmålet gjaldt nullgrense, noe 68 prosent av de spurte sier seg enig i. «Bare» 27 prosent av de spurte synes det er greit med en alkoholenhet eller to.

Og hvis folk lever som de svarer, kunne kanskje denne årvisse promilledebatten avlyses? Nå viser det seg imidlertid at en del båtførere ikke nøyer seg med de to enhetene, som tilsvarer et par små ølbokser. Og hovedinnvendingen mot den gjeldende 0,8-grensen er at den er satt altfor høyt.

Grensen ble innført for snart 20 år siden og kan kanskje forklares ut fra stemningsfulle viser om to pils i en snor og tradisjonen med ankerdram — som vel strengt tatt skulle nytes når båten var ankret opp for kvelden. Men tøffende snekker med flasker på slep er fortrengt av en flåte med flere, større og raskere farkoster. Trafikken er tett i mange kystfarvann i ferie-Norge, og erfaring og kunnskaper om ferdsel på sjøen og håndtering av hestekrefter har generelt sett neppe holdt tritt.

Det er grunn til å dele den frykten som tilkjennegis av MAs generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen: hundre tusen berusede båtførere kan befinne seg på sjøen i sommer. Blant fagfolk råder det ikke særlig uenighet om at man er dårlig skikket til å ha ansvar for medtrafikanter, medpassasjerer og seg selv med 0,8 i promille. Seks år er gått siden et bredt sammensatt utvalg anbefalte en innstramning, mens Politidirektoratet var mer skeptisk til å ville løse problemet med skjerpede regler og mer kontroll.

Dette siste er et moment som bør med i enhver lovdebatt. Likeså at enhver lovskjerpelse bør være faglig forankret og helst også oppfattes som fornuftig og rimelig av et flertall i befolkningen. De to målingene tyder på at det siste kravet er oppfylt. Og det skulle ikke være vanskelig å formulere en solid begrunnelse, for eksempel for samme grense for lystbåt- som for bilførere. Lovregler påvirker holdninger, får man tro. Dessuten trenger vel ikke én promillegrense å kreve større kontrollressurser enn en annen?

