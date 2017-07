Vi må øke verdiskapningen i nord

Det er et gjennomgående problem at Nord-Norge i altfor stor grad fortsatt fremstår som en ren råvareleverandør. Landsdelen har mange av landets rikeste ressurser i form av eksempelvis fisk, både villfanget og fra oppdrett.

Sjømatnæringa i vår region er i voldsom utvikling. Oppdrettsnæringa er i vekst, en av verdens største smoltfabrikker er etablert, og stort, regionalt slakteri er på gang. Dersom man lykkes med å foredle langt større andeler av den totale råvaremassen i regionen, og landsdelen forøvrig — ikke bare fisk – og klargjøre den for et sluttbrukermarked, vil det kunne representere milliarder av kroner i økt omsetning, og dermed selvsagt bidra til svært mange flere arbeidsplasser i nord.

Dersom det skal være mulig for Nord-Norge å øke andelen foredling av råvarer i nord, er det ønskelig med også et statlig fokus på dette. Norge som nasjon bør ikke nøye seg med å ha en tilbakelent holdning. Enkelte politikere virker godt fornøyde med dagens situasjon, og er i beste fall på hogget når det øynes muligheter for å åpne områder for oljevirksomhet i nord.

Utfasingen av bruken av olje og gass ser ut til å kunne komme mye raskere enn tidligere antatt. Frankrike har besluttet å etter i år ikke gi nye konsesjoner til å lete etter olje og gass. I løpet av relativt sett få år, vil landet slutte å tillate salg av bensin- og dieselbiler.

Ifølge Dagens Næringsliv vil batteripriser som stuper føre til at salget av elbiler vil passere salget av fossilt drevne kjøretøy i løpet av bare et par tiår. Det vil igjen føre til at oljeetterspørsel tilsvarende Saudi-Arabias produksjon vil bli borte.

Den norske modellen har i flere tilfeller vært å bli motvillig slept inn i framtida. Det skjedde da utlendingene begynte å bruke glassfiberski. Det skjedde da svenskene fant opp en ny måte å hoppe på skiene sine, og det skjedde da en canadier begynte å skøyte. Det skjedde altså på vår egen hjemmebane, innen skiidretten.

Vår hjemmebane er også hav, fjord, fjell og vidder. Vi tror behovet for ren energi, mat og natur er umettelig. Og vi tror det er tryggest å satse mest i den retningen. Vi kunne ønske oss et sterkt nasjonalt initiativ i så måte. Det vil styrke Nord-Norge, og det vil styrke landet som helhet.

