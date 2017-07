Kjempeutfordring for storebror i Senja kommune

Nyheten om at storebror Lenvik kan være på tur inn på Robek-lista igjen, har ført til full fyr på sosiale medier.

Og det er naturlig nok innbyggere i småbrødrene på Senja som leder an i diskusjonen. Kravet om at sammenslåingsvedtaket må omgjøres på bakgrunn av den skrale Lenvik-økonomien er allerede kommet, og «hva var det vi sa»-faktoren er skyhøy.

Nå skal vi kanskje ikke legge så stor vekt på hva folk skriver på sosiale medier i slike saker, men det er åpenbart at Lenvik kommune står foran en voldsom utfordring økonomisk, ikke minst i fasen man nå går inn i med konstruksjon av nye Senja kommune.

De nakne tall er skremmende: Lenvik har skyhøye 1,2 milliarder kroner i gjeld. Med de vedtatte investeringer i økonomiplanen fram til 2021 kan gjelda fort vokse til 1,5 milliarder kroner, ifølge økonomisjef Geir-Henning Iversen. Driftsbudsjettet må tas ned med 38 millioner kroner. Nedleggelsen av asylmottaket på Heimly påfører alene Lenvik fem millioner kroner i inntektssvikt.

Robek truer i det fjerne, og det vil ikke bare være en flau affære for regionens største kommune å duknakket tusle tilbake og slutte seg til den lite ærbare lista for kommuner som ikke makter å styre økonomien godt nok på egen hånd. Det vil også true framdriften med nye Senja kommune. I intensjonsavtalen står det at Lenvik skal ha netto driftsresultat i pluss i den resterende perioden dagens kommune består, fram til 2020. Det kan bli tidenes mest ydmykende kanossagang for kommunen.

Og selvsagt gir det bensin på bålet for et stort antall motstandere av sammenslåing, ikke minst i Berg og Torsken — som motvillig har sluttet seg til arbeidet med å danne Senja kommune. Nyheten om Lenviks økonomiske utfordringer kunne neppe kommet på et verre tidspunkt.

Spørsmålet er om Lenvik-politikerne tar alvoret inn over seg. Det må kuttes, investeringer må utsettes, og kommunale garantier må begrenses. I samme kommunestyremøte som politikerne fikk økonomisjokket, ble nye investeringer planlagt, og nye garantier gitt. Riktignok besluttet man å legge ishallen i Finnfjordbotn på is. Men både ny barneskole og ny brannstasjon på Finnsnes skal bygges.

Politikerne må forberede seg på mye brannslokking i månedene framover.

Minilederen: Fravær

Fraværet i den videregående skole i Troms er halvert etter at fraværsgrensa ble innført.

Å fjerne grensa vil være totalt fravær av politisk vurderingsevne.