«Trenger vi egentlig flere 339-bevis nå?»

På ett døgn deltok 339-skvadronen på Bardufoss i to skarpe oppdrag — i tillegg til vanlig beredskap. Trenger vi egentlig flere bevis nå på hvor viktig 339 er for denne landsdelen?

– 339 er til uvurdelig hjelp for oss 339-skvadronen på Bardufoss deltok i to skarpe oppdrag på et døgn. Et i Nordland og et i Troms.

ble 339-skvadronen bedt om bistand da en stor gruppe speidere ble utsatt for kaldt vær i Børvasstindene i Nordland. Nedkjølte deltakere under landsleiren ble trygt og effektivt hentet ned fra fjellet. Bildene av Bell-helikopteret fra 339-skvadronen i hektisk aktivitet flerrret over Dagsrevy-skjermen — og forhåpentligvis så både partiledere og stortingsrepresentanter på sendingen og gjorde seg sine tanker.

Samme dag rykket et helikopter fra Bardufoss ut for å hjelpe Tromsø-politiet under biljakten på tre personer, en jakt som startet i Finland, gikk via Tromsø og endte i pågripelse i Malangen.

58 speidere hentet med helikopter i redningsaksjon – fire sendt til sykehus 58 speidere måtte hentes med helikopter da de støtte på problemer på tur i Nordland natt til tirsdag. Fire ble fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø.

for Nord-Norge i Bodø og Troms politidistrikt er krystallklare på at helikopterberedskapen på Bardufoss er en nøkkel til å lykkes med slike kompliserte og krevende oppdrag. I Børvasstidene ble Bell-helikopteret brukt til å hjelpe Sea King med løftekapasitet, og til å frakte redningsmannskaper inn i fjellet. - 339-skvadronen er en viktig ressurs både i Finnmark, Troms og Nordland, slår avdelingsdirektør for Hovedredningssentralen, Bent Ove Jamtli fast overfor Folkebladett. Og operasjonsleder Morten Augensen ved Troms politidistrikt sier 339-skvadronen er til uvurderlig hjelp.

Deres felles bekymring, som deles fullt ut av politimesteren og fylkesmannen, er at både beredskap og aktiv bistand i kritiske situasjoner, brutalt tas vekk hvis Bell-helikoptrene flyttes til Rygge. Det er en bekymring som det er ufattelig at ikke ansvarlige politikere i regjering og storting lytter til. Dagens helikoptre og 339-skvadronen er perfekt tilpasset for krevende nordnorske forhold.

De politiske signaler og konklusjonene i landmaktutredningen er ikke gode nyheter for helikopter-beredskapen på Bardufoss. Helikopterstøtte til Hæren er ikke prioritert, og dermed er det stor sannsynlighet for at vi ser begynnelsen på slutten for Bell-helikoptrene, 339-skvadronen og dermed den beredskap og hjelp helikoptermiljøet på Bardufoss representerer for hele landsdelen. Det er trist, det er oppsiktsvekkende — og det er knapt til å tro at ansvarlige politikere kan sitte stille og se på det som er i ferd med å skje.

Tirsdag ble et levende bevis på hva 339- skvadronen betyr for en hel landsdel. Skal vi virkelig sette oss i en situasjon der vi etter en stor ulykke med fatalt utfall må si. «Tenk hvis vi nå hadde hatt 339-skvadronen tilgjengelig?»

