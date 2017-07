«Uten magemål og vurderingsevne»

Hva er det med idrettsledere som er høyt på strå? Enten det er i IOC, FIFA, UEFA eller Norges idrettsforbund de sitter i sentrale posisjoner, synes et gjennomgående trekk å være fullstendig mangel på magemål og vurderingsevne.

Nå ha endelig Norges idrettsforbund åpner sine regnskaper bakover i tid, helt ned «på bilagsnivå», etter et massivt press både idrettskretser, særforbund, politikere og media. Mange spøkelser har ramlet ut av skapet. Blant annet en hinsides pengebruk på alkohol under ungdoms-OL og direkte kjøp av positiv omtale på et amerikansk nettsted.

Norges idrettsforbund er fundamentert på dugnadsinnsats — at flere hundre tusen medlemmer steiker vafler og selger kaffe, og dermed bidrar til ei felleskasse som også topplederne i idretten nyter godt av. Men noen av dem nyter i overkant av pengene fra fellesskapet. På toppen av det hele ønsker de å holde detajene — les bilagene — skjult for offentligheten. Når man ser hva bilagene inneholder, skjønner man bedre ønsket om hemmelighold.

Spesielt pinlig i denne omgang er pengebruk og fakturering i forbindelse med Sotsji-OL og Ungdoms-OL på Lillehammer, hvor alkoholkjøp bryter med normer i idrettsforbundet. Minst like ille er de 900.000 kronene som er brukt til å skaffe seg sponset, positiv omtale på det amerikanskbaserte nettstedet «Around the Rings».

Det er åpenbart at de elendige etiske og moralske reflekser som IOC-pamper og FIFA-topper har opparbeidet seg, sprer seg til andre idrettstopper, også i Norge — selv om dimensjonene over pengebruken er på et annet nivå. Ukulturen er provoserende, og også uforståelig. Grasrota i Norges største folkebevegelse vet hva det handler om for å få økonomien i små idrettslag til å henge sammen. Det selges dopapir, pantes tomgods og selges lodd — og det spinkes og spares for å sende ungene avgårde på cuper og turneringer, på billigst mulig måte. Idrettsledernes liv på businessklasse blir i dette perspektivet enda mer skandaløst.

Idrettspresident Tom Tvedts viste stor motvilje mot den åpenheten som ble tvunget frem. Generalsekretær Inge Andersens gikk av, og nå er etterfølgeren Karen Kvalvåg på plass. Et av hennes viktigste oppdrag må være å dyrke fram en kompromissløs åpenhetskultur, og bygge ny tillit og troverdighet.

