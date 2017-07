«Heimevernet er viktig for landmakten»

Det er fornuftig at Heimevernet ikke blir spist opp av Hæren, og at man fortsatt ser hvor verdifullt HV er og har vært for landmakten her til lands.

Landmaktutredningen som nylig ble presentert vil gi økte ressurser til trening for motiverte heimevernssoldater. Det er positivt, spesielt hvis man ser for seg at HV skal være under samme kommando som Hæren.

I antall soldater kan det norske landforsvaret virke beskjedent, men det er mulig å satse på moderne, topptrimmede, smarte, operative og handlekraftige styrker som evner å stå i mot raskt. Derfor er det positivt at man i utredningen anser tilstedeværelse i Troms og Finnmark som en viktig del av strategien.

Nå skal riktignok politikerne ha det siste ordet i forhold til landforsvarets strategi og beskaffenhet, men det ligger symbolkraft i at utredningen ikke nøyer seg med et jegerkompani i Sør-Varanger, men også vil styrke tilstedeværelsen i Troms og Vest-Finnmark. Man signaliserer at Finnmark og Troms ikke skal være «a walk in the park» ved fiendtlig aggresjon.

Når det internasjonale tøværet er erstattet av større spenning må også frontlinjen være en troverdig del av forsvarspolitikken, selv om absolutt alle ser at det handler om slagkraft i påvente av alliert hjelp. Lille Norge må imidlertid ta på alvor at vi er en del av Nato — og dermed være en troverdig bidragsyter på denne viktige nordflanken.

Da handler det også om bedre utdannelse og trening. Så får tiden vise om politikerne har sansen for den nye og skjerpede verneplikten som det tas til orde for.

Selvfølgelig er landforsvaret bare en liten del av Norges forsvarsevne. Det er behov for en kraftig modernisering på flere områder, og trusselbildet er som kjent langt mer asymmetrisk enn de tradisjonelle forsvarslinjene. Det er viktig å ha med seg at forholdet mellom Norge og Russland isolert sett er et helt annet i nord, ikke minst folk til folk. At det holdes øvelser må det være gjensidig forståelse for, mens det er mindre verdifullt med unødvendige provokasjoner. Om noen år kan trusselbildet på nytt være endret. Det er behov for langsiktighet i grepene som tas.

Minilederen: God helse

Lenvik-politikerne bevilger 800.000 kroner og berger helsebadet på Brageklinikken på Finnsnes.

Det er helse i hver dråpe.