Per ber om fiskerbank

Fiskeriminister Per Sandberg er på turnè landet rundt for å snakke om pliktsystemet. Han ber om «bank»

Sandberg ønsker å forklare hvorfor han vil at Stortinget skal oppheve pliktsystemet for trålerne. Mange steder kommer han til å tale for døve ører.

Tidligere denne uka møtte fiskeriministeren i Stortinget for å svare på spørsmål. Han var ikke spesielt ydmyk, og i et intervju med NTB forklarer Sandberg hvorfor han mener trålerne bør slippe unna pliktene mot å gi fra seg 20 prosent av torskekvotene, samt betale 100 millioner kroner.

Sandberg argumenterer for at pliktsystemet i dag har brutt helt sammen. Bare 1,7 prosent av fisken som er underlagt systemet blir levert til anlegg. – Det er avgjørende å få en ny og moderne ordning på plass. Industrien har ikke behov for den fisken som tilbys. Man greier ikke skape nye arbeidsplasser i dag gjennom gamle metoder og et utdatert pliktsystem, uttalte han til NTB.

På den andre siden av debatten står store deler av den nordnorske befolkningen, og særlig Senterpartiet og SV. De vil ha tilbake den gamle ordningen der trålerne faktisk leverer fisk til anleggene, og der fisken bearbeides ved anleggene.

Når det gjelder pliktsaken har nesten alle politiske partier tønner med størknet fiskeblod over seg. De er nesten uten unntak medansvarlige. De borgerlige partiene startet oppmykingen av leveringspliktene i 2003, de «rødgrønne» stadfestet uthulingen i perioden 2006 til 2013.

1. juni skal saksordfører Ingrid Heggø signere innstillingen fra næringskomiteen til Stortinget. Innen den tid må Arbeiderpartiet fullt ut ta stilling til hva som er deres politikk. Det er på tide. Så langt har nemlig Arbeiderpartiet vært betydelig flinkere til å si hva de er imot enn å fortelle hva de er for.

Det er heller tvilsomt at Per Sandberg kommer til å møte mange meningsfeller når han reiser rundt. Mange politikere foretrekker å sky ubehagelige konfrontasjoner med sine meningsmotstandere. Sandberg gjør det motsatte. Han inviterer til debatt. Det er modig gjort. De færreste ber om «bank», men det er akkurat det Sandberg gjør når han inviterer seg selv debatt i nord.

