Et nei er alltid et nei!

En av fem unge mellom 17 og 24 år har hatt sex uten å ønske det, ifølge en ny Norstat-undersøking, gjort på oppdrag for NRK.

Undersøkelsen viser at de ofte føler de seg pressa eller gjør det for den andre parten sin skyld. Andre sier de opplevde det som et overgrep. Torsdag brukte NRK sine omfattende sendeflater til å belyse dette temaet; uønsket sex og overgrep. NRK kaller det gråsonesex, altså seksuelle hendelser begått enten mens man er påvirket av rus, såkalte «one night stands», eller festvoldtekter.

Lysten til å betale NRK-lisensen øker betraktelig når statskanalen gyver løs på slike saker. Store ressurser legges ned gjennom spørreundersøkelser og omfattende journalistikk. Det nytter lite å blafre med påstander om fake news, når kildegrunnlaget er så massivt. Konklusjonen er dertil soleklar. Alt for mange unge mennesker opplever å våkne – eller komme til seg selv – ved siden av et menneske de ikke kjenner, men som de nettopp har hatt ufrivillig sex med.

Lene Sivertsen leder Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep. I et intervju med NRK Troms ba Sivertsen ungdom hjelpe hverandre. SMISO-lederen ba ungdom bry seg, vise ansvar og ikke være redd for å si fra. Kripos har stort sett samme meldingen: Si fra og dersom du mener deg utsatt for et overgrep – og anmeld til politiet.

Russetiden er like om hjørnet. Det er en tid for mye ungdommelig moro, men dessverre også mye uønsket sex. Å få de unge til å være avholdne til både alkohol og sex er sansynligvis en nokså håpløs oppgave, men å mase er helt greit.

Det kan aldri understrekes nok. Et nei er et nei. Og dersom den ene parten er i tvil, så er det nok til å stoppe. Må man mase for å få sex, er det i 100 prosent av tilfellene like greit å la være. Like mye er det verdt å huske at det som i fylla virker lurt og rett, i edru tilstand mange ganger viser seg å være både ulurt og ugreit.

Til syvende og sist - et nei er et nei. Og dersom man mener det har blitt begått et overgrep, så må man varsle. De som har opplevd overgrep må varsle, og de som ser det blir begått overgrep må både å stanse og varsle om overgrepet. Det er din plikt som medmenneske!

