«Rydd opp i spillet om Bardufoss!»

Det er full forvirring om hva Stortinget egentlig vedtok om helikopterbasen på Bardufoss natt til onsdag. Nå er det et politisk ansvar å rydde opp og klargjøre, et ansvar som særlig hviler på Arbeiderpartiet og Høyres skuldre.

Når Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i dag besøker Bardufoss og helikopterbasen, bør han benytte anledningen til å fortelle oss hva partiet egentlig mener om denne basens framtid. Avvisningen av å behandle representantforslaget om å sikre Bardufoss som hovedbase for helikopter i Stortinget natt til onsdag, med støtte fra Ap, Høyre og Frp, kan vanskelig oppfattes som noe annet enn at hovedbasen skal flyttes til Rygge.

Blant dem som mener det er Sp-toppen Liv Signe Navarsete: - Det ingen andre måter å tolke presidentskapet på enn at Stortinget faktisk vedtok å legge ned helikopterbasen på Bardufoss, uten at det ble kjent i noe vedtak, sier hun.

Representantforslaget fra Knut Arild Hareide (KrF), Liv Signe Navarsete (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Trine Skei Grande (V) som ble tatt opp i Stortinget hadde to punkter, som de ønsket å få oversendt til utenriks- og forsvarskomiteen for videre behandling. Det ene var å sikre at Forsvaret har egnet helikopterstøtte til Hæren, og de andre var å sikre hovedbasen på Bardufoss, med ledelse, administrasjon, utdanning, trening, vedlikehold og logistikk.

Men Bardufoss-punktet fikk bråstopp: Presidentskapet mente dette punktet i realiteten hadde vært behandlet i forbindelse med Forsvarets langtidsplan, og at man ikke kan legge frem to like forslag i samme stortingsår.

Men er det slik? Var det ikke 339-skvadronen som i utgangspunktet ble vedtatt flyttet til Rygge? Ikke en nedleggelse av hovedbasen? Det er de sentrale spørsmål etter avvisningen i Stortinget. Hovedbasen for helikopter og 339-skvadronen er ikke det samme. Basen er en organisatorisk overbygning, helikopterskvadronen er en «underavdeling».

Konklusjonen er uansett at det råder full forvirring om den politiske prosessen, og hvor de tre største partiene i Norge egentlig står i saken. Har man bestemt seg? Er det i realiteten gjort noen vedtak, eller skal vi vente på svarene i landmaktutredningen til høsten?

Støre, kan du svare og klargjøre?

Minilederen: Garnvase

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener Ap holder Nord-Norge for narr i debatten om pliktsystem for torsketrålerne, mens Aps Kari-Anne Opsal mener ministeren må feie for egen dør når det handler om sannhet.

Vi tror i sannhet dette er en fiskeripolitisk garnvase det blir vanskelig å greie ut.