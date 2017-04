«Tiggeforbud løser ikke problemene»

Igjen er tiggeforbud kommet på den politiske agendaen. Men et forbud løser ikke de virkelige problemene.

Fremskrittspartiets ungdom i Lenvik tar nok en gang til orde for et tiggeforbud på Finnsnes. – Tiggingen er ikke noe annet enn et skalkeskjul, sier Malin Nordheim, som også er første nestformann i Troms FpU. Hun mener at det bak skalkeskjulet drives med narkotika og menneskehandel, og at det er utenlandske, organiserte kriminelle, forkledd som tiggere, som står bak. Hun mener folk i gata, også på Finnsnes, føler seg trakassert av pågående tiggere.

Flere norske kommuner vurderer å innføre tiggeforbud, og debatten har fått ny næring etter NRK-dokumentaren «Lykkelandet» i forrige uke. Justisminister Per-Willy Amundsen oppfordrer byene til å gjøre bruk av muligheten Stortinget har gitt til å forby tigging. Statsminister Erna Solberg (H) forsikrer at regjeringen har opplegget klart, dersom et flertall på Stortinget vil ha nasjonalt forbud.

Dokumentarprogrammet avdekket hvordan tiggere kan inngå i nettverk som lever høyt på organisert kriminalitet, der andre inntektskilder er grove tyverier, illegalt pillesalg, prostitusjon og annen menneskehandel.

Men løsningen på de alvorlige, sammensatte utfordringer vi står overfor er ikke et forbud. Hvem skal rammes av forbudet? Også de narkomane og andre desperate mennesker? Skal de få pappkoppen inndratt? Vil vi ha et samfunn der noen risikerer straff fordi de ber medmennesker om en tier eller to?

Det handler om samfunns- og menneskeverdier. Det finnes åpenbart tiggere som kommer hit i nød uten å være en del av et nettverk, og trolig gjelder det et klart flertall av dem. Det viktigste må være å prioritere etterforskning og straff av nettverkenes øvrige virksomhet, som tyverier, menneskehandel, prostitusjon og pillesalg. Jakten på de internasjonale, organiserte bander må være politiets førsteprioritet. Ikke jakten på de forhutlede med pappkopp på gatehjørnene.

Vi bør også merke oss regionlensmann Arnold Nilsen på Finnsnes sitt budskap: Folk klager ikke på tiggerne, mer på trekkspillmusikken. Og bare èn person på Finnsnes som tilhører dette miljøet er pågrepet og straffet for kriminalitet.

Uansett: Vi må tåle å se den fattigdommen og nøden vi som samfunn ikke klarer å gjøre noe med.

Minileder: Vår vår

20 cm aprilsnø på Østlandet skapte veikaos, flytrøbbel og langt innslag i Dagsrevyen.

Mens vi i nord plages med motsol og veistøv. Men hører vi noe fra riksmediene om det?