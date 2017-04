Bøter for ulovlig hemmelighold

Det står dårlig til med forståelsen og respekten for offentlighetsloven i departementene.

Pressens Offentlighetsutvalg publiserte i forrige måned en rapport der alle de 15 departementene og Statsministerens kontor er gått etter i sømmene. Det konkluderes med at 13 av departementene bruker kritikkverdig eller lovstridig lang tid på å journalføre dokumenter og publisere journalposter i Offentlig elektronisk postjournal.

Funnene har fått «kjendisadvokaten» John Christian Elden til å foreslå at grove brudd på lov om offentlighet i forvaltningen bør få en egen paragraf i straffeloven. Elden foreslår bøter. Det er et forslag som fortjener seriøs vurdering og utredning.

Offentlighetsloven er loven som skal sikre folk flest innsyn i forvaltningens arbeid. Et viktig poeng er å hindre vilkårlig behandling av enkeltmennesker. Ved å ha tilgang til de fleste dokumentene som stat, fylker og kommuner saksbehandler, blir publikum sikrere på at deres sak blir saksbehandlet på en rettferdig måte.

Dessverre er ikke offentlighetsloven blant de lovene som det offentlige prioriterer mest å følge. Mange kommuner slurver med for eksempel føring av offentlige journaler, og unnlater å informere om når møter holdes. De som ber om innsyn kan oppleve å måtte vente i svært lang tid på å få se dokumenter. Dette svekker offentlighetsloven, og undergraver de ellers gode intensjonene som loven bygger på.

Dersom offentlighetsloven får et straffebud i straffeloven vil offentlige etater måtte bli mer nøye med å følge loven. Risikerer saksbehandlerne bøter for å ikke å gjøre jobben sin som de skal, er det sannsynlig at feilene kommer til å bli færre. Et straffebud vil i det minste føre til at forvaltningen vil måtte lære opp sine ansatte slik at de følger loven. Det vil være godt nytt for alle som er opptatt av åpenhet.

Om noen få dager skal vi bla over til et nytt ark på kalenderen. 17-mai-talerne skal i gang med å skrive sine manus der Norges frihetskamp hylles. 17. mai er en fin dag å skryte av hvor åpent det norske samfunnet er. Dessverre er dette en historiefortelling med store hull. Sannheten er at forvaltningen slipper unna med å trenere innsynskrav i dokumenter publikum åpenbart burde få. Det bør det bli slutt med.

Minilederen: Tåken letter

Ap-leder Jonas Gahr Støre, også kjent som «tåkefyrsten», har sluttet å si «havrommet». Nå sier han bare «havet».

Et klokt grep for at vi i distrikts-Norge skal forstå hva han sier.