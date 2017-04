Gledelig satsing på «havrommet»

For nordlendingene er det grunn til å merke seg at den framtidige, sannsynlige statsministeren har utpekt seg selv til å lede arbeidet med å få på plass et verdiskapningsprogram for havnæringene.

Etter alle solemerker heter landets neste statsminister Jonas Gahr Støre. Han pekte i sin landsmøtetale sist torsdag på Sintef-rapporten, som anslår at ulike havnæringer i 2050 skal stå for en samlet verdiskapning på 550 milliarder kroner. Det er svært gledelig at Ap-lederen varsler en satsing han selv skal lede. Havrommet har et enormt potensial, men det er mange målkonflikter som må løses gjennom politisk kløkt.

En forutsetning for å få næringslivet med på tunge satsinger er stabile politiske rammevilkår. Gahr Støre nevnte for eksempel mineralnæringen i samme åndedrag som han nevnte fiskere og oppdrettere. Hva gjør man, som i Repparfjorden i Finnmark, når mineralnæringens interesser kolliderer med fiskernes meninger?

Havbruksnæringen trenger også avklaring. Den debatten handler om miljøvilkår (lus og rømming) kontra ny vekst. Fiskerinæringen trenger en avklaring. Den sittende fiskeriministeren har bidratt til en polarisert debatt om kvoterettigheter og forholdet mellom «hav» og «land». Klarer Gahr Støre å bidra til å skape solide politiske flertall, som vil vare i lang tid, vil han gjøre alle nordlendinger en tjeneste.

Enklest blir det å skape enighet om behovet for ytterligere satsing på forskning og utvikling i «havrommet». Dette er satsingsområder som kan løses med friske penger, men på mange andre områder blir det krevende. Det er for eksempel tvilsomt at Ap vil sitte i ro å se på at Russland flytter sin oljevirksomhet vestover og nordover uten at Norge henger seg på. Hvordan vil KrF og Sp like det? Gahr Støre skal formodentlig også slåss for at Nordland VI konsekvensutredes. Hvilke samarbeidspartnere skal hjelpe Ap til å få dette til?

Minilederen: Verdens vakreste

Med 86 av 100 mulige poeng har Hurtigruten best omdømme i norsk reiselivsbransje.

Vi vil tro nordnorsk natur bidrar sterkt.