«Støre vil bli større og ta makta»

Jonas Gahr Støre er mer enn klar til å ta makta i Norge, og dundret løs mot Erna Solberg og regjeringa i sin åpningstale på Ap-landsmøtet i går ettermiddag.

Ap-lederen har blitt beskyldt for å være en tåkefyrste, som er vanskelig å forstå når han snakker. Det var åpenbart et mottrekk fra Støre da han formulerte seg slik i åpningstalen:

– Jeg har aldri vært klarere. Vi i Arbeiderpartiet, i AUF, i fagbevegelsen, vi er klare for å lede landet i en urolig tid. Klare til å vinne valg til høsten delsen må snakke så vanlig folk forstår, sa Støre, og lovet mer tydelighet gjennom en kombinasjon av gjenkjennelighet og visjoner.

Støre brukte en stor del av talen sin til å gå i strupen på regjeringen og statsminister Erna Solberg. – Under Frp og Høyre har mye gått i gal retning i Norge. Vi ser faretegnene i Norge der andre land lukket øynene. Slik må det ikke få fortsette i fire år til, sa Støre - og trakk fram at arbeidsledigheten har gått opp, at flere unge er uføre, underskuddet på statsbudsjettet har gått opp og at forskjellene mellom folk øker.

Støres formuleringer, eksempelvis «by og land, hånd i hånd» er utvilsomt er frieri til de murrende distriktsopprøret, der Senterpartiet har vunnet gehør og grabbet titisenvis av velgere fra først og fremst Ap.

At han også angrep regjeringen for å «selge Norge», og blant annet trakk fram salg av fiskekvoter, bekrefter det samme. Ap-lederen vil konkurrere med sin sannsynlige regjeringspartner Sp om distriktenes gunst for å vinne velgere tilbake, eller få de som sitter på gjerdet ned på Ap-jordet.

Støre framsto som Aps ubestridte leder under åpningen av landsmøtet i går, og formulerte partiets fem viktigste arbeidsoppgaver i regjering: Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole for alle barn, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.

Så spørs det hvem han får meg seg i en eventuell ny regjering. Sp er åpenbart. SV utelukkes ikke, og frieriene forsetter mot KrF.

Det viktigste for Gahr Støre og Ap er åpenbart å få makt, koste hva det koste vil. Det kan blir mange frierier i tiden som kommer, både til partiene i sentrum-venstreaksen, og ikke minst til velgerne.

Minilederen: Allergi

Aldri før har nordmenn brukt så mye allergimedisin som nå.

Mot pollen. Ikke politikere.