Rustet mot terror i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oppjustert trusselnivået i Norge de to neste månedene, og har samtidig endret vurderingen av om Norge kan bli rammet av terror fra «mulig» til «sannsynlig».

Budskapet fra PST er dystert, men likevel nødvendig å ta inn over seg. Terroren midt i travleste Stockholm bekrefter på nytt det vi har tenkt og skjønt lenge; at terroren også kan ramme norske byer.

Nå pekes 17. mai og andre helligdager ut som typiske mål for terrorister. Forsker Cato Hemmingby ved Politihøyskolen sier til NRK at terrorister er opptatt av symbolisme, og det kan ligge mye symbolikk i å foreta seg noe på dager som nasjonaldager og større markeringer, også fordi dette er dager som samler store folkemengder.

Det er lite hyggelige konklusjoner, men dessverre er de også riktige, og noe vi må forholde oss til i en urolig verden. Men det er også all grunn til å gjøre som lederen for 17. mai-komiteen i Oslo, Bjørnar Moxnes, som sier de legger opp til en flott feiring av 17. mai, med barnetog som vanlig. – Så vil politiet sette inn de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen. Det har vi full tillit til at de gjør på en god måte, sier Moxnes.

En fornuftig holdning fra Moxnes, som også innebærer at vi må være årvåkne og akseptere mer synlig politi i gatene på vår nasjonaldag. Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST frykter terror særlig på slike dager.

Politidirektoratet (POD) skal sammen med landets politimestre vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering. Det er klokt slik situasjonen nå har utviklet seg.

Sveriges statsminister Stefan Løfven varsler forsterket jakt på terrorisme og annen kriminalitet som truer tryggheten. Forsterkes må også det internasjonale samarbeidet i terrorkampen.

Terroren kan ramme hvor som helst, når som helst. Eksemplet fra Sverige viser at terror nødvendigvis ikke krever spesiell utrustning eller kompetanse, og derfor er det også svært vanskelig å avsløre forberedelser til slike handlinger.

I dette perspektivet kommer imidlertid det mest effektive av alle antiterrortiltak til syne: Blomsterhavet, menneskelig samhold og sympatierklæringer fra en hel verden.

Minilederen: Laksebaroner

Eksporten av laks fra Norge til Kina blir gjenopptatt.

Søkkrike norske oppdrettere blir enda gladere lakser.