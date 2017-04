Til kamp for sjømatveiene

Den største nyheten for vår region i Nasjonal Transportplan er utbedringen av havneanlegget i Senjahopen til 139 millioner kroner.

Det er et klokt og viktig politisk grep, som vil skape helt andre havneforhold i vår regions viktigste fiskevær. Og det betyr tryggere og bedre forhold for større fartøyer, og mer aktivitet og næringsutvikling. - Et godt bidrag til nye Senja kommune i forhold til næringsveksten, kommenterer Høyres Regina Alexandrova helt presist.

Nå gjelder det å ta grep for å utvikle veiene til og fra fiskeværene på Senja, de såkalte sjømatveiene. Her er tungtransporten enorm og økende. På det meste i vinter kjørte 65 vogntog hver eneste dag over Gisundbrua, fullastet med sjømat.

Høyre fronter at det i den nye transportplanen, som gjelder fra 2018 til 2029, skal satses på fylkesveiene. Bevilgningene til fylkene økes med 28 prosent i forhold til nåværende plan. Nå blir det opp til fylkespolitikerne å prioritere. Veien fra Buktamoen til Senja, og sjømatveiene utover øya må prioriteres. Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (Høyre) er klar på at dette er veier som er viktig for verdiskapning, og derfor har høy prioritet. Det er føringer som fylkespolitikerne bør lytte nøye til.

Så gjenstår det å se hvor raskt veiløftet kan komme. For det haster. Alle som kjører på smale senjaveier og møter vogntog skjønner at det bare er et tidsspørsmål for den store smellen kommer. Både for vogntog-sjåførene og andre veifarende er dagens veistandard en ubehagelig trussel.

Ellers var det få konkrete nyheter i lanseringen av transportplanen. Det meste har lekket ut på forhånd, i form av nøye kalkulert og dryppvis informasjon fra statsråder og sentrale politikere fra regjeringspartiene. Som i Tromsø, der den nye planen for innfartsveien E8 ble presentert eksklusivt for NRK.

Denne nye NTP-en er utvilsomt et løft for nye veiprosjekter. Og fordelingen mellom budsjettmidler og bilistenes egenandel, bompenger, ser i utgangspunktet ut til å være greit balansert. Men bompenger vil uansett bli et tema i valgkampen, ikke minst for de som vil terge Frp. Men det er faktisk mange gode sider ved NTP-en som fortjener mer fokus enn bompenger.

Minilederen: Politisk bom

Regjeringen, med Frp-samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i spissen, setter ny bompengerekord med 11 milliarder kroner årlig de neste tolv årene.

For noen år siden ville partiet avvikle bompenger. Politikkens realiteter setter bom for de vakre intensjoner.