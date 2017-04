«Barnefattigdommen må bekjempes»

Barnefattigdom er rystende og flaut - for politikere og for velferdsstaten, i et av verdens rikeste land. Den må på ingen måte gjøres til en enda større belastning for de det gjelder - barna.

Det er lett at det er nettopp det som skjer, nå som katta på sett og vis er ute av sekken. At de som sitter tilbake med den største belastningen etter at fattigdomstallene er klare er de som er rammet fra før - de fattige barna. «Oppvekstrapporten 2017» fra Bufdir viser at det også er mye barnefattigdom i vår region, varierende fra 4,5 prosent i Bardu til 18 prosent i Berg.

Det er viktig at foreldre og foresatte nå tar en prat med sine barn, og forklarer dem at det ikke er klassekameratenes skyld at de ikke kan ha flunkende ny mobil, siste skrik av mote og delta på alle aktiviteter.

Barnefattigdom rammer så alt for hardt, så alt for mange. Den rammer de barna som utgjør statistikken, men den rammer også deres foreldre, og den øvrige familien. Og den er dessverre også ofte arvelig. Familier som lever under fattigdomsgrensa, kommer ofte fra framilier i samme situasjon. Og tidvis ser vi at den avler nye familier som sliter.

Derfor må barnefattigdom bekjempes med alle midler - nær sagt bokstavelig talt. Man må vurdere alle tiltak, som økt barnetrygd og andre velferdsordninger. Så er det viktig å legge til rette for at organiserte aktiviteter kan koste minst mulig - og aller helst ingenting. I dag tilbyr flere idrettslag lave kontingenter eller avbetalingsordninger, og er åpen for en prat dersom regningene blir for krevende.

At idrettsklubber starter med kvelder der pent brukt utstyr selges rimelig er svært viktige tiltak som kan være med på å bidra til å viske bort skiller mellom å delta eller å bli hjemme.

Barnefattigdom er et begrep med mange fasetter. Det peker på fattige barn, selv om det reelt sett oftest er deres foresatte som er de virkelig fattige. Det er viktig å ikke glemme disse, og de demonene disse menneskene sliter med av dårlig samvittighet og følelsen av utilstrekkelighet.

Det er deres fattigdom vi må bekjempe.

Minilederen: Måneferd

Et datahavari gjør at Lenvik kommune ikke får oppdatert sine postlister. Det er systemene for saksbehandlingssystem (Evry) og leverandør av postlisteløsning (Jupiter as) som ikke «snakker sammen».

Å lande på månen og Mars har gått greit. Jupiter er verre å takle.