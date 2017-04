«Krampaktig motvilje mot åpenhet»

For de som har brukt mange år som utøvere, trenere, publikum og ledere i norsk idrett, har det vært trist å følge den krampaktige motviljen mot åpenhet.

Norges største og viktigste organisasjon er fullstendig avhengig av legitimitet på grasrota – og med skifte av generalsekretær og smertefull åpenhetsdebatt, er tiden inne for å starte med blanke ark.

Det innebærer imidlertid at Norges Idrettsforbund (NIF) åpner for innsyn, også før 2015. For å rense bordet fra all tenkelig smuss, må eksempelvis pengebruken under OL i Sotsji være åpen for innsyn. Det behøver slett ikke være noe galt med verken tall eller disponeringer, men idrettsbevegelsen må være 100 prosent trygg på at det er åpenhet, fair play og sunne idealer som er fremherskende i en folkebevegelse som dette.

I mange år har kritikerne møtt på alt fra hersketeknikker til mistenkeliggjøring, for eksempel breddeforeningen i fotballforbundet.

Knut Bjørklund i Troms idrettskrets har også vært ramsalt og uredd i sine oppgjør, til tross for at det neppe ble noen dans på roser etter kravet om transparent opptreden. Idrettens misforståtte kameratskap, må aldri handle om å underslå informasjon eller dekke til virkeligheten. Hvis ikke idrettslederne pleier nødvendig ydmykhet i forhold til åpenbare innsynsregler, vekkes det en mistanke som gir en flau smak i munnen.

Derfor støtter vi kulturminister Linda Hofstad Helleland, som har opptrådt som den reneste steinbit i møtet med idrettslederne, inkludert idrettspresidenten. For de som sitter på pengesekken er det helt nødvendig å vite at pengene tildeles i tråd med lover og regler, utover at man hvert fjerde år viser regnskapsbøkene på tinget.

Det handler om våre skattepenger og idrettens etterhvert så skjøre tillit i folkedypet, blant annet i lys av dopingavsløringer og et IOC som tidvis har fått et pillråttent rykte. Det må være sammenheng mellom de idealene vi presenterer for våre barn på treningsfeltet og de frontfigurene vi ser på tv-skjermen.

