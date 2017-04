Ta pornografi på alvor

Er tiden inne til å blokkere nettsider med pornografisk innhold? Og hvilke andre tiltak står til rådighet for å hindre at barn og unge ”får sin seksualitet ødelagt av pornoindustrien”, for å sitere et debattinnlegg av trebarnsmoren Kjersti Cecilie Jensen.

KrF vil be regjeringen vurdere hva som kan gjøres, blant med tanke på blokkering og alderskontroll på nettet. Når man ser hva som hentes frem av eksempler fra de aktuelle nettstedene, er det bare å hilse engasjementet velkommen. Tidligere tiders ”blader under disken” blekner her i sin uskyld. Én ting er bildemateriale som kan gi inntrykk av seksuelle overgrep mot mindreårige eller på annet vis bevege seg i lovens grenseland.

Dette er et prioritert område for politiet allerede. Å spre et forvrengt bilde av seksualitet er alvorlig, om enn ikke straffbart. Det kvinnesyn som pornosidene bygger opp under, bunner i holdninger som et moderne samfunnet for lengst skulle ha lagt bak seg. Problemet bør imidlertid ikke begrenses til kvinnediskriminering.

Det bildet som tegnes, har utvilsomt sine skadevirkninger også når det gjelder gutters selvbilde og holdning til egen kropp. For begge kjønn, og en hel generasjon, dreier det seg om en virkelighetsoppfatning som svekker utsiktene til et normalt seksualliv. Å installere pornofilter på nettet, slik KrFs Kjell Inge Ropstad tar til orde for, kan være en vei å gå - for i alle fall å heve terskelen for de yngste. En dialog mellom myndigheter og nettleverandører er på sin plass, ettersom en kynisk pornoindustri neppe er tilsnakkendes.

Internasjonalt samarbeid på denne fronten må videreføres. Tekniske inngrep krever imidlertid lovhjemler, noe som må utredes. Med en målrettet og relevant seksualundervisning kan sikkert skolen bidra til å demme opp for jakten på ”kunnskap” andre steder. I stortingsdebatten ble det fremholdt at barn helt ned i syv-åtteårsalderen ser nettporno. Da er det faktisk foreldrene som har hovedansvaret — for å følge med på nettbruken og å snakke om ”de vanskelige tingene”.

