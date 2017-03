«Gavepakken til Senterpartiet»

Tvangssammenslåing på Senja er en gavepakke av episke proporsjoner til Senterpartiet. Det er nesten som man kan høre velgerne komme tassende over fra både høyre- og venstresiden.

«En skammens dag for folkevalgt styring». «Et hån mot lokaldemokratiet». «Skaper politikerforakt». Uttalelsene kommer fra Sp-toppene i Troms, Ivar B. Prestbakmo og Sandra Borch, og handler om kommunalkomiteens beslutning om å tvangssammenslå Torsken med de tre andre Senja-kommunene. Borch lover å reversere alle vedtak som er gjort om tvangssammenslåing, dersom Sp kommer i regjering.

Både Borch, Prestbakmo og resten av Sp vet at de har en vinnersak i valgkampen. Den vil de utnytte maksimalt, akkurat som de utnytter alle andre saker der nei-partiet profilerer seg: Regionreformen, politireformen, forsvarskutt, ulv og EU.

«Norge går bakvendt inn i framtida. For mye byråkrati og for lite sunt bondevett. Nasjonalstaten Norge.» Dette er klipp fra landsmøtetalen til lederen i Senterpartiets programkomité, Ola Borten Moe.

og retorikken er en av grunnene til at partiet hans seiler i solid medvind om dagen. Og mens KrF og Venstre står regjeringen last og brast, renner velgerne inn dit hvor de finner endringsmotstand. Som det sentrumspartiet det er, henter selvsagt Sp stemmer fra begge sidene. Fra høyresiden, som står til ansvar for alle upopulære reformer. Fra Ap, som så langt ikke har maktet å være en motstrøm til regjeringen.

At Sp kommer til å finne makt etter valget er vel nokså innlysende. Oppslutningen om partiet på meningsmålingene kan bare sammenlignes med tall fra 1994 og EU-kampen. På enkelte målinger er Sp større enn Frp og landets tredje største parti.

Kaller tvangsbruken respektløs og skremmende Ordførerne fra yttersida av Senja var ikke veldig fornøyd med beskjeden de fikk på fylkeshuset i Tromsø onsdag.

norske mestere i posisjoner, og akkurat nå tyder alt på at de vil bli fridd til av både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre både før, under og etter valget. Rett nok er det enda lenge til valget, og mye kan og vil skje i månedene framover.

Likevel må det være ganske lett for Sp-ledelsen å få sove når de legger seg. De kan ligge behagelig og telle enkle seiere og billige poenger.

Minilederen: Snøpoeng

Det er meldt seks minusgrader og snø når Tromsø tar i mot Brann til fotball-serieåpning søndag.

Perfekte forhold for nordnorsk poengfangst.