Historisk beslutning - nå blir det storbråk

Det var en historisk beslutning som ble offentliggjort i går; De fire Senja-kommunene slås sammen. Men striden som har vært til nå blir for mild bris å regne sammenlignet med stormen som kommer.

De fleste hadde skjønt hva som var på gang: Kommunalkomiteen på Stortinget hadde innkalt ordførerne og rådmennene i de fire Senja-kommunene til møte i Tromsø. Det «offisielle» temaet var å oppsummere reformprosessen på Senja så langt. Men det lå i dagen at dette ikke var koseprat, det handlet om èn ting: Sammenslåing - med tvang for èn av kommunene, Torsken.

Og det er nettopp her stridens kjerne framover vil ligge. Tvang er et ord og en handling som blir møtt med avsky. En folkeavstemning og et enstemmig kommunestyre i Torsken blir overkjørt av kommunalkomiteen, med Høyre og Frp i spissen. De harde ord hagler allerede. «Folkeforakt», sier Sp-toppen i Troms, Sandra Borch.

I Berg vil det også gløde, men neppe så sterkt som i Torsken. Berg har overlatt til Stortinget å bestemme, og har egentlig selv bedt om det som nå skjer: Stortinget slår kommunene på Senja sammen, og bruker reform-formuleringen om at «enkeltkommuner som står i veien for gode regionale løsninger» kan bli slått sammen med tvang. At Torsken har hatt og har store utfordringer, og ikke klarer seg uten hjelp fra nabokommunene for å levere gode tjenester til innbyggerne, har vært et avgjørende argument for beslutningen.

, isolert fra tvang og sterke, patriotiske folkemeninger: Blir det en god løsning? Folkebladet har støttet prosjektet om èn stor Senja kommune. Og når vi ser hva som ligger i «pakken» fra Stortinget er vi styrket i troen: 60 millioner kroner i «engangssum» for å hjepe til i selve omstillingsprosessen, og 50-60 millioner hvert år i 15-20 år framover. Den nye storkommunen får sammen betingelser som om det fortsatt skulle være fire kommuner.

Fortsatt skal det være bosetting på hele Senja. Fortsatt skal det være skoler, sykehjem og en administrasjon som skal yte gode og viktige tjenester der det bor folk. Med de bevilgninger som ligger i Stortingets «pakke» burde alt ligge til rette for å utvikle en sterk storkommune basert på sjømat, turisme og annen næringsvirksomhet.

Minilederen: Kundekontakt

Troms Kraft gikk med hele 379 millioner kroner i overskudd i fjor, mot 153 millioner året før. Selskapet regner seg selv som «friskmeldt».

Da kan kanskje en god resept for videre drift og god kundekontakt være å senke strømprisen?