«Klokt å utrede helikopter-beredskap»

Det er klok politikk å utrede konsekvensene for den sivile beredskapen i Nord-Norge, dersom helikoptrene på Bardufoss forsvinner.

Og det skulle egentlig bare mangle at justis- og beredskapsdepartementet ikke tar advarslene fra nord på alvor. Både fylkesmann Bård M. Pedersen og politimester Ole B. Sæverud har uttrykt bekymring for beredskapen dersom helikopterbasen på Bardufoss flyttes eller svekkes. I januar skrev de et brev til justis og beredskapsdepartementet, der de ba om en utredning der også forsvarsdepartementet involveres. Det de to ønsker klare svar på er de direkte og indirekte konsekvenser for samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvareet dersom 339-skvadronen flyttes. De to vet bedre enn de fleste hvor viktig Forsvarets helikopter har vært de siste årene, der de har bistått ved en rekke redningsoppdrag, ulykker og leteaksjoner.

Og nå har de fått svar: Departementet vil gjennomføre en vurdering av sivile myndigheters behov for helikopterberedskap i Troms og Nord-Norge. Utredning vil særlig se på konsekvensene av flytting av Bell-helikoptrene og eventuelle kompenserende tiltak.

Samtidig framgår det i brevet at departementet vil avvente resultatet av Landmaktutredningen før det gjøres en nærmere vurdering. Det betyr at vi står foran to viktige utredninger som blir helt avgjørende for framtida for 339-skvadronen. I så måte er det betryggende at departementets ledelse uttrykker at «de er klar over at helikoptrene har betydning for den sivile beredskapen» og at «Både politiet, redningstjenesten og luftambulansetjenesten benytter helikoptrene til å løse ulike oppdrag i Nord-Norge.»

Ekspedisjonssjefen understreker imidlertid at beslutningen om å flytte Bell 412-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge i all hovedsak er fattet av hensyn til Forsvarets omstillingsprosess, og at sivile myndigheter uansett vil ha et ansvar for at helikopterberedskapen er tilfredstillende - uten Forsvarets hjelp.

De politiske rundkastene om helikoptrene på Bardufoss fortsetter, og mye er uklart. Men to utredninger, Landmaktutredningen og en egen utredning om den sivile beredskapen, vil forhåpentligvis styrke Bardufoss sin posisjon og bidra til at helikoptrene blir værende.

Minilederen: Senterfamilie

Både Sigrun Wiggen Prestbakmo og Ivar B. Prestbakmo nevnes som statsråd-kandidater i en mulig Sp-regjering.

Javel, herr og fru statsråd?