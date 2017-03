«Godt fiske og gode priser»

Fiskerne på Senja er godt fornøyde med årets sesong.

Mye fiske og gode priser har gjort det til en lønnsom sesong for fiskeriet på Senja. De aller fleste er allerede ferdig med kvotene og det er ikke lite fisk som er landet på yttersia Senja. Flere hundre tonn er lastet inn over kaikanten til tross for at torsken kom sent i år og at det har vært utfordringert med dårlig vær.

At det er stor etterspørsel etter torsk fra landsdelen er det liten tvil om. Både i Norge, men ikke minst ute på kontinentet er det munner som skal mettes. Munner som higer etter den norske torsken. Dette er selvfølgelig gledelig for de som drifter innafor næringa. Det gir penger inn og sikrer arbeidsplasser langs kysten, noe som gjør fiskerieventyret enda mer gledelig for hele landsdelen.

De som har satt sine ben på dekket på en av fiskebåtene på yttersia vet at å være fisker ikke er det letteste yrket man kan ha. Når det står på som verst er det rett og slett et blodslit. I tillegg til at vi vet statistisk at å være fisker er et risikoyrke som skårer høyt på den negative statistikken. Så når man hører at manskapet har lotter på tett opp mot millionen er det dem vel unt og vel så det. Det er faktisk de som tar risken for å få i land de store verdiene landsdelen er avhengige av.

Assisterende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, sier til Folkebladet at det positive utslaget på pris kommer som følge av en prisoppgang på 8-9 prosent. «– Det er jo tidenes beste år for fiskeflåtene i råfisklagets distrikt», sier Haugland. Han er fullstendig klar over at det kan svinge i fiskeriet og at dalene kan være like dype som toppene er høy. Nå er fiskerne inne i en god periode og har vært det over flere år, noe han synes er uvanlig.

Ifølge foreløpige tall fra råfisklaget ble det bare i uke 12 levert fisk for 371,5 millioner kroner langs norskekysten. Uka før nådde totalen 445,4 millioner kroner, og det er torsken som sørger for de høyeste tellene. Dette er ikke bare godt nytt for fiskerne, men også for den landbaserte industrien. Noe av fisken sendes videre som fersk fisk, og deler av fangsten skal videreforedles. Dette skaper arbeidsplasser også på land og er med på å sikre bosetting.

Med andre ord positivt for alle parter.

