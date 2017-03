Et velrettet og presist tiltak til ungdommen

Forrige uke ble det innført ny aldersgrense for barnebilletter på buss og båt i Troms slik at unge mellom 16 og 18 år også får kjøpe barnebilletter. Dette er en sak Ungdommens Fylkesråd har kjempet for i flere år. Og egentlig skulle det bare mangle. Hvor mye de unge selv liker å tro at de er voksne, så er de barn til de blir myndige - den dagen de fyller 18. Å ha et barn/voksenskille her og et annet der, det er noe merkelig.

Beslutningen er en vinnvinn-situasjon for svært mange parter. For fylkeskommunen kan det bety at noen flere velger å reise kollektivt. Det vil neppe medføre store, trafikale endringer, men noen flere vil det gi. Det viktigste er imidlertid signaleffekten. Det at samfunnet ansporer unge til å reise kollektivt, og i større grad tilrettelegger for det, er viktig.

Ungdom under 18 år, uten eget sertifikat, er avhengig av andre for å komme seg fra A til B. Moped er selvsagt en løsning for kortere distanser, men skal du noe lengre er buss eller båt eneste løsning. I så måte treffer «rabatten» innertier. Dernest er det viktig at den unge generasjonen lærer seg å bruke kollektive transportmidler. At de ser bussen eller båten som en enkel måte å bli fraktet på, alene eller sammen med andre jevnaldrede.

Et annet, svært vesentlig poeng i denne saka, er også signaleffekten som de voksne politikerne har sendt sine yngre kolleger. Det er nemlig ofte at slike ungdomsråd blir mer staffasje enn reelle organer. At Ungdommens Fylkesråd ser nytten av politisk arbeid, og at de kan høste en gevinst av det, det kan anspore til videre politisk arbeid.

Prisen som Troms Fylkeskommune betaler er ikke all verden. Rett nok var det 12 millioner kollektivreiser i fylket i fjor, så noen tapte inntektskroner gir det på kort sikt. Samtidig er det jo å håpe at de ti-kronene fylket taper per ung passasjer blir tatt inn på at flere reiser.

Forhåpentligvis kan det bli et nullsum-oppgjør. I så fall kan også andre fylker bli ansporet til å følge på.

Minilederen: Går det alltid et tog?

Høyre og Frp, samt samarbeidspartiene Krf og Venstre, vil utrede jernbane til Tromsø. Det kom fram på en pressekonferanse i Tromsø fredag, melder avisa Nyrdlys. Det er ingen dårlig ide. Tromsø har jo allerede en jernbanestasjon.