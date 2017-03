Senterpartiet surfer på «nei til alt»-bølgen

Senterpartiets voldsomme vekst i Nord-Norge kan bare sammenlignes med EU-kampen for over 20 år siden.

Partiets frontfigurer kan koste på seg de bredeste smil. Senterpartiet har selv bestilt en meningsmåling fra Infact som viser at de er større enn både Høyre og Frp i Nord-Norge. Resultatene vil skape euforiske tilstander på landsmøtet i Trondheim i helga.

Snittmålingene har vært over ti prosentpoeng de siste månedene, men nå «truer» tallene med å passere rekordnivåer fra 20 år tilbake, da dønningene fra siste EU-kamp fortsatt skylte inn over fjæra. Målingene viser at oppslutningen i Nord-Norge er på over 18 prosentpoeng, noe som er mer enn nok til å sikre mandater fra de tre fylkene.

Forklaringen er opplagt: Det handler om bred motstand mot både kommunesammenslåinger, regionreformen og alt av reflekser som mobiliseres av sentralisering. Senterpartiet verner om det bestående, og partileder Trygve Slagsvold Vedum beskyldes for å være direkte reaksjonær, uten et eneste svar på hvordan de skal møte utfordringer vi står overfor i et moderne samfunn.

Det er trender vi kjenner fra andre deler av verden i øyeblikket, blant annet fra Brexit. Mekanismene er større enn Senterpartiet og handler om dyp mistillit til elitens skråsikre politiske pekefinger, noe som også har laget «uorden» i verdens mektigste land.

Partiet er slett ikke ukjent med at de politiske tyngdelovene trekker i riktig retning, enten det er Europa eller sentraliseringskrefter som gjør at bekymrede velgere stormer i retning «trygge» Senterpartiet, distriktsvennene som forsvarer det bestående med alt fra møkkagreiper til harpuner. I kommunepolitikken har partiet vist en forbausende evne til å skaffe seg makt, oppslutningen tatt i betraktning.

Senterpartiets framgang kan flytte maktbalansen mot sentrum, og framfor alt stikke kjepper i hjulene for mange av de politiske prosessene som er igangsatt.

Den gode nyheten for Senterpartiet er at svært mange i distriktene er genuint enige med partiet i disse spørsmålene. Det betyr at de politiske angrepene fra ulike hold bare vil styrke partiets oppslutning i valgkampen, kanskje også fordi steinbiten Slagsvold Vedum ikke viker en millimeter i sin argumentasjon.

