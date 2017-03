«Grunn til å rope varsku om vinterturisme»

Den økende vinterturismen i vår region har også skapt nye utfordringer, med hvalsafari og turistfiske i krevende havområder.

Det fikk vi et klart vitnesbyrd om tirsdag kveld, da en utleiebåt fra Gryllefjord med tre personer fra Latvia om bord gikk rundt på Svensgrunnen. De tre falt i havet, men ble mirakuløst reddet av en annen båt som tilfeldigvis befant seg i nærheten.

Det spesielle med denne båtulykken var at de tre fiskerne dro ut i en 17 fots åpen båt på en dag da det var dårlig vær, og fiskeflåten i Gryllefjord lå til kai. Svensgrunnen ligger langt til havs, og været er alltid omskiftelig. Båten skal ha blitt fylt opp med fisk, og kantret i de tre meter høye bølgene.

Båten tilhørte Fishing Norway Senja, og daglig leder var selv i båten som plukket dem opp fra havet. Han forteller til Folkebladet at de var syv kilometer unna da meldingen kom, og at de ga full fart og kom de tre til unnsetning. Han mener turen var forsvarlig.

Det mener ikke redningsleder Alf Hågensen ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge i Bodø. - At tre personer drar helt ut til Svensgrunnen i en båt på 17 fot er noe vi anser som veldig lite forsvarlig, sier Hågensen til Folkebladet, og mener det var en god del flaks som gjorde at det ikke gikk tre liv.

Det er verdt å lytte til redningslederen. Og vi vet at det har vært mange nesten-ulykker med fisketurister. Også hvalsafari på vinteren kan være krevende, både i forhold til vær og vind, men også med tanke på at man beveger seg nært store dyr som er uforutsigbare. Også under hvalsafari i nord har det vært flere nesten-ulykker.

Spørsmålet er ikke om, men når det skjer en fatal ulykke. Vinterturismen i nord har eksplodert, også utenfor Senja. Rutinerte fiskere har mer enn èn gang ristet på hodet over ekspedisjoner som har blitt gjennomført. Nå skal det sies at de aller fleste som opererer både med fisketurisme og hvalsafari har de nødvendige linsenser, tillatelser og kunnskaper. Men det finnes unntak. En avlyst ekspedisjon betyr også tapte inntekter.

Det viktige er at myndighetene følger med og holder kontroll med aktørene i dette sterkt voksende markedet. Og oppfordrer aktørene til varsomhet. Et godt råd kan være: Lytt til erfarne fiskere!

Minilederen: Godt nytt

Tre av Norges største mediehus; VG, Dagbladet og NRK, går sammen om tjenesten «Faktisk» som skal drive faktasjekk og avdekke falske nyheter.

Det er gode nyheter.