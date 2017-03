Naturvernforbundet og verden sett fra Tromsø

Naturvernforbundet i Tromsø skjønner ikke vitsen med de nye flyrutene på Bardufoss. Argumentasjonen fra lederen, Anton Hauan, minner om en dårlig vits. Men det er altså alvor.

Han presterer å bryte ut følgende til avisa Nordlys: - Vi synes det er totalt unødvendig med en flyrute som er så kort. Det på en strekning som er veldig godt dekket med buss. Vi skjønner ikke vitsen med ruta, sier Hauan.

Han bor i Tromsø, der du kommer deg til og fra og hit og dit raskt, takket være et godt utbygd kollektivnett. Og der du kan ta fly fra Langnes til alle mulige destinasjoner i Norge. Han bor ikke i Midt-Troms, der busstilbudet er høyst mangelfullt, der du er avhengig av en hurtigbåt som ofte kanselleres, og en flyplass på Bardufoss som i dag bare har èn destinasjon; Oslo.

Og det er nettopp det som er så befriende med Widerøes nye satsing fra 1. mai; direkteruter fra Bardufoss til Bodø og Tromsø. Det åpner en helt ny verden for oss i denne regionen. Snart kan vi ta fly direkte, og mye raskere, til alle norske destinasjoner. Skal du til Trondheim fra Bardufoss må du fly via Oslo. Er det god miljøpolitikk, godeste Naturvernforbundet i Tromsø?

Naturvernforbudets leder i Tromsø mener at den nye flyruta fra Bardufoss vil føre til en økning i klimagassutslippene. - Å fly vil gi utslipp på over 20 ganger mer C0 2 enn tilsvarende reisen med buss, sier Hauan. Og han mener at en kun vil spare 48 minutter på å reise med fly kontra buss fra Bardufoss til Tromsø. Det viser at Anton Hauan ikke har forstått noe som helst, i alle fall ikke demografi og geografi i Midt-Troms. Hans utgangspunkt må jo være at alle bor langs E6. Og sist vi sjekket stemte ikke det.

Ruta fra Bardufoss er ikke beregnet på å reise fra Bardufoss til Tromsø. Den er er beregnet på de som skal reise videre, til andre destinasjoner i nord og sør. Det har ikke Hauan skjønt. Han har helller ikke lånt øret til at Widerøe faktisk har tatt grep for å bidra til klimaregnskapet: Selskapet har byttet ut motorene på sine DH8-100-fly, slik at disse kan benytte biodrivstoff. Som anbefalt fra miljøorganisasjoner som Naturvernforbundet!

Anton Hauan bor i Tromsø, og ser verden derfra. Kanskje han ikke skjønner vitsen med å bo i distrikter som Midt-Troms?

