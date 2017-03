Redskap for bedre reiseliv

Regjeringens nye reiselivsmelding får ståkarakter. Den blir et viktig redskap for å utvikle dette landets kanskje viktigste vekstnæring.

Det var på tide at den kom. Den har lenge vært annonsert, men da det fredag ble lansert var det gått 17 år siden forrige reiselivsmelding. I sum skal reiselivet nå få en betydelig større del av den statlige budsjettkaka. Fem-seks svært viktige punkter er tatt med - det vi savner mest er en drøftig av turistskatten. Den nevnes ikke med et ord.

Derimot vil regjeringen allerede i 2018-budsjettet foreslå «moderate lettelser» i formueskatten for hoteller og overnattingssteder. Dette er en svært omstridt skatt, som gjør det vanskelig for bransjen å investere i nye anlegg og attraksjoner. Med en lettelse som monner vil kapital frigjøres, og framoverlente og ambisiøse reiselivsbedrifter kan bruke enda mer penger på satsing og videreutvikling. Det vil styrke norskeide bedrifter i en stadig mer skjerpet kamp mot internasjonale kjeder.

Satsing på kulturstier, kulturturisme, og opprettelse av et eget råd for kultur og reiseliv er også gode nyheter, ikke minst for Senja og andre deler av vår region, der nettopp dette er satsingsområder. På Senja er det konkrete planer om en nasjonal tursti - som burde passe perfekt i forhold til regjeringas melding. Reiselivssjef Miriam Sandberg er også spesielt fornøyd med formuleringene rundt samhandling mellom reiseliv og samferdsel, og et eget samarbeidsråd som skal belyse de samferdselsmessige flaskehalsene. Og da tenker hun lokalt på busstilbudet og Senjafergene. Satsing på forskning, samt forenkling av byråkrati, tilsyn og kontroller for reiselivet, er andre kloke grep som kan gi bransjen et løft.

Reiselivsmeldings kommer i en tid der reiselivet i Norge er i enorm framgang. Ti prosents økning av utenlandske turister i fjor, og enda bedre tall i Nord-Norge, spesielt i vinterturismen, gjør at optimismen råder. Svak krone og uro i typiske turistland bidrar til økningen. Men bransjen må utvikle seg, skape nye tilbud, bedre inntjening og flere arbeidsplasser. Det er regjeringens mål med reiselivsmeldingen, og den blir derfor et viktig redskap for aktører som vil satse. Klokt er det imidlertid å peke på at vi må ha ei miljømessig bærekraftig reiselivsnæring, med konkrete tiltak mot forsøpling - og fokus på hvor grensene går for besøk og bruk av de mest populære attraksjonene.

