Nord-Norge legges dødt

Den eviglange nordnorske krangelen, først og fremst mellom byene Bodø og Tromsø, ser ut til å ende med en splittelse som betyr at Nord-Norge som begrep og region forsvinner.

Det er uendelig trist, og det er et utfall uten logikk. Høyre-toppene i nord satte seg sammen under partiets landsmøte på Gardermoen i helga og ble enige om å dele landsdelen i to. Nøyaktig hvor grensa skal gå er ikke helt avklart, men alt tyder på at Narvik havner i Nordland og Harstad i Troms. Det gir en inndeling som minner mer om et politisk misfoster enn en fornuftig geografisk inndeling. Etter alt å dømme er det flertall på Stortinget for en slik todeling.

Det finnes ikke et eneste fornuftig sted å strekke en ny grense i nord. Det eneste fornuftige, om man ser på kartet og kjenner geografien og demografien, er å samle Nord-Norge til en landsdel. Det vil gi en samlet kraft politisk som blir umulig å overse, selv i forhold til vår egosentriske hovedstad og en østlandsregion som er seg selv nok. Nord-Norge ville, selv med bare en tiendedel av innbyggerne i Norge, fått en unik makt og mulighet til å utforme framtida i nordområdene.

Hva skjer nå? Først og fremst at den nordnorske krangelen vil eskalere. I dag er det Bodø og Tromsø som krangler mest høylydt, en strid som handler vel så mye om komplekser og hvem som skal være størst og sterkest i søskenflokken.

I de siste dagene har krangelen tatt helt av mellom avisene Nordlys og Avisa Nordland, der politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys beskylder sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland for å dyrke og gjødsle fiendebildet av Tromsø, mens Hanssen svarer med et høylydt «Leve sutringsfriheten». Det er et godt bilde på temperaturen i debatten.

Nå er det fare for at denne bykrangelen vil utvide seg til en krangel mellom langt flere personer, partier, byer og regioner om framtidige etableringer, arbeidsplasser, samferdselsprosjekter og hele sulamitten. Det vil ingen tjene på. Heller ikke vår region. I stedet kan vi risikere at Tromsø-suget blir enda sterkere. Vi kan få en storebror som blir mindre opptatt av landsdelen og regionen, og enda mer fokusert på seg selv enn i dag. Skrekk og gru.

Minilederen: Forhatt skatt

Rundt 200 personer møtte på folkemøtet om eiendomsskatten i Målselv på Rundhaug mandag, og Facebook-gruppen «Lavere eiendomsskatt i Målselv kommune» har nå 2.280 medlemmer.

I motsetning til innbyggerne, er ikke politikere, byråkrater og rådgivere i Målselv høyt skattet for tida.