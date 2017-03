To gode fly-nyheter

Det er nesten så man må sjekke datoen; Er det 1. april? På tre dager har vi fått to gode flynyheter som ikke er til å tro. Men det er de altså.

Flyseteavgiften ser ut til å være historie. I helga slo Høyres landsmøte fast at den skal fjernes. Og i går landet Widerøe en enda større nyhet, sett med lokale briller: Fra 1. mai blir det flere ukentlige flygninger mellom Bardufoss, Bodø og Tromsø.

Høyre har vingler fram og tilbake med flyseteavgiften. Men fra 1. juni 2016 ble den innført, under store protester, som et ledd i en hestehandel med støttepartiet Venstre. Avgiften ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer, pluss moms, totalt 88 kroner.

Argumentet for å innføre den var miljøvennlighet, i tillegg til de 1,6 milliardene det årlig ga til statskassen. Den mest synlige effekten har imidlertid foreløpig vært at Rygge flyplass ble nedlagt. Ifølge ABC Nyheter med den følge at 1.000 arbeidsplasser forsvant, halvparten av dem på selve flyplassen, resten i det lokale næringsliv. I tillegg har distriktene blitt hardt rammet.

Avgiften skal erstattes med «en avgift som har klar miljøeffekt», iflkge landsmøtevedtaket. Hva det blir, er uklart. At Trond Giske (Ap) allerede i februar lovet at Arbeiderpartiet ville fjerne den, gjorde at det hastet for Høyre. Og dermed er det flertall for å ta den vekk. Heldigvis.

Og heldigvis skjer det nå også store ting på Bardufoss. En mulig konkurranse med nystiftede FlyViking har åpenbart fått Widerøe til å handle fort. En rekke nye ruter til og fra Bardufoss til Bodø og Tromsø blir en realitet hver mandag, torsdag, fredag og søndag. Det er strålende nyheter for næringslivet, Forsvaret og andre flyreisende i vår region. Det gir et etterlengtet tilbud som korresponderer godt med ruter inn til Nord-Norge samt videre inn mot Widerøes øvrige rutenett i landsdelen.

Dermed åpner det seg en helt ny samferdselsmessig verden fra Bardufoss, både nordover og sørover. Interne reiser i landsdelen med utgangspunkt Bardufoss har ikke vært mulig siden Norwegian kuttet ut mellomlandingene i Bodø på sine Oslo-turer.

Rutene skal trafikkeres av Widerøes DH8-100 med 39 seter og DH8-300 med 50 seter. Og uten avgift på setene kan det bli et virkelig attraktivt tilbud!

Minilederen: På landslaget!

Henrik Johnsgård (18) fra FK Senja, nå Tromsø IL, er tatt ut på G18-landslaget i fotball til en firenasjoners-turnering i Latvia.

Vi er henrykt, Henrik!