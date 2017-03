«Erna i hardt vær — må slite for gjenvalg»

Da Erna Solberg i går entret talerstolen for å åpne Høyres landsmøte, gjorde hun det i visshet om at hun må forsere en tung motbakke for å få fortsette som statsminister.

Det er ikke hennes eget parti som skaper trøbbel. På Aftenpostens meningsmåling som ble offentliggjort i går, får de fire borgerlige partiene 79 mandater på Stortinget, mot 87 for de rødgrønne (Ap, SV og Sp). Men Venstre havner under sperregrensa og Frp går tilbake med 2,0 prosentpoeng, og lander på en oppslutning på svake 11,4 prosent. Høyre er stabile på 24,8 prosent.

Men Høyres stabilitet gir ikke flertall for Erna Solberg, og dersom det hadde vært valg i dag er sannsynligheten meget stor for at landets nye statsminister ville blitt Jonas Gahr Støre.

Det samme bildet ser vi på februarsnittet av ni ulike målinger, satt sammen av valgforsker Bernt Aardal for Dagens Næringsliv. Men her er situasjonen litt lysere for regjeringspartnerne: Høyre har stabil oppslutning - i seg selv meget sterkt etter å ha vært tre og et halvt år i mindretallsregjering. Frp har snudd nedgangen, men har langt igjen til gode, gamle toppnoteringer.

Plusser vi på KrF og Venstre, mangler det imidlertid fortsatt tre mandater på å berge et stortingsflertall – og dermed spøker Gahr Støre i regjeringskorridorene. Men Ap har i Bernt Aardals beregninger fortsatt en kurve som går i feil retning, mens Sp har vinket farvel til de andre småpartiene som kjemper rundt sperregrensen. Det blir spennende å se om Sp og Ap vil nærme seg hverandre de kommende ukene og månedene.

Jonas Gahr Støre kan være ganske sikker på å få med Sp på laget sitt. Sps «nei til alt»-retorikk kan imidlertid bli vanskelig å svelge for mange Ap-velgere. Valget mellom KrF og SV som medspillere er heller ikke enkelt for Støre. Begge partiene ville i dag gitt Støre flertall, selv om de ligger og vaker rundt sperregrensen.

Det betyr at det uansett blir en uhyre spennende og tett valgkamp, og også litt av et politisk drama når samarbeidskonstellasjonene skal bygges opp etter valget. Med Høyres landsmøte er landsmøtevåren nå i gang, og dermed også jobben med å skaffe seg regjeringspartnere.

