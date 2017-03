Mediemangfold må sikres

Når mediebransjen gjennomgår større og raskere endringer enn noen gang, må det omstillinger til også i den statlige mediepolitikken – for å sikre mangfoldet i det norske medielandskapet. Det regjeringsoppnevnte mediemangfoldsutvalget foreslår da også noen omfattende grep, i den innstillingen utvalgsleder Knut Olav Åmås forleden overrakte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Blant forslagene er en omlegging av produksjonsstøtten til aviser, utvidet momsfritak og tidsavgrenset fritak fra arbeidsgiveravgift for alle medier, nye tilskuddsordninger direkte til journalistikk og nyhetsformidling, samt en ny finanseringsmodell for NRK.

Nå er slett ikke alt like svart i medielandskapet. Ferske tall viser opplagsøkning for store deler av avis-Norge – når papir- og digitalopplag regnes sammen. Dette vitner om en økende betalingsvilje når det gjelder digitalabonnement. En større utfordring er annonseinntektene som forsvinner over til medier som Google og Facebook. Ett hovedsiktemål med mediepolitikken gir seg selv: å stimulere avisenes overgang til digitalt og å besørge et økonomisk sikkerhetsnett under omstillingen. Flere av utvalgets forslag vil bidra konstruktivt i så måte.

Kulturministeren noterte seg også den prislappen som følger med forslagene, rundt 800 millioner kroner årlig. Det er imidlertid bred forståelse for at dette ikke handler om «bransjestøtte», men om støtte til en bærebjelke i demokratiet. Intet mindre. Redaktørstyrte medier får en stadig viktigere rolle med å bringe frem samfunnsmessig vesentlig stoff, noe som er en forutsetning for en åpen og opplyst debatt. Og i en tid med falske nyheter i fri flyt blir troverdighet en konkurransefaktor, og det å nå ut til såkalte «nyhetsunnvikere« en nødvendighet

Åmås-utvalget har gitt regjeringen et solid grunnlag for å oppgradere mediepolitikken. Og det haster. En normal høringsrunde er selvsagt nødvendig. Men Solberg-regjeringen rekker åpenbart ikke å få saken behandlet i Stortinget før valget. Dermed skyves vedtakene ut i tid, med de ulemper det medfører. Uansett valgutfall må mediepolitikken sikres bærekraft og nødvendig forutsigbarhet gjennom et tverrpolitisk flertall — og samtidig være gjenstand for en jevnlig oppdatering.

Minilederen: Sprell på hjell

Barn og unge bør spise mer sjømat, mener fiskeriminister Per Sandberg, og regjeringen lanserer derfor kampanjen «Fiskesprell» i barnehager og skoler.

Selv om politiske motstandere kanskje er lei av nye sprell fra Sandberg?