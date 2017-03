Nasjonal transportplan og penger

Den nye utgaven av Nasjonal transportplan vil gi en nødvendig oppgradering av vei og bane, lufttrafikk og skipsfart - når og hvis planen fullføres. Folk fra regjeringspartiene har drevet en intens reisevirksomhet i det siste, og langs reiseruta har man fått en rekke velregisserte lekkasjer fra planen. Torsdag i forrige uke samlet statsminister Erna Solberg troppene og trådene på Oslo sentralstasjon. Helheten kommer imidlertid ikke før i neste måned, når plandokumentet for perioden 2018-2029 fremmes i Stortinget.

At det satses nesten like mye på jernbane som på vei, er framtidsrettet i et klimamessig perspektiv. Tyngdepunktet ligger i det sentrale østlandsområdet, men togmilliardene har brukbar geografisk spredning. Behovet for å styrke klimavennlige kollektivløsninger er størst rundt storbyene. Men for mer klimavennlig varetransport over lange avstander, melder spørsmålet om Nord-Norgebanen seg igjen — eller skal Troms og Finnmark forbli uten jernbane? Like viktig som jernbane er satsingen på utbygging av veinettet som ligger inne i planen. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) bekrefter at regjeringa har innledet diskusjoner rundt omklassifisering av fylkesveier til riksveier. Strategiske eksportveier i distriktene skriker etter høyere prioritering når det gjelder standard og vedlikehold, og dette er svært viktig for sjømatnæringen.

Regjeringskameratene er ikke i mål med alle krevende transportspørsmål. Men hovedtrekkene som nå er presentert for den neste 12-årsperioden, har en økonomisk ramme på 1.000 milliarder kroner, en dobling fra forrige utgave, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) regnestykker. Nesten et helt statsbudsjett, slik tilfellet var den gang et lutfattig Norge tok seg råd til å bygge Bergensbanen. Også i valgåret 2017 markeres det politisk vilje til et samferdselsløft av dimensjoner.

Det kan også noteres som litt av en politisk bragd når representanter for veipartiet Frp og jernbanepartiet Venstre er like gledesstrålende over en transportplan. Å gi begge sektorer like mye, er et kompromiss med perspektiver langt ut over borgerlig borgfred. Samtidig får de fleste deler av landet store og viktige transportkrav imøtekommet. Men vil prioriteringsviljen være tilstede i alle kommende statsbudsjetter - med varierende stortingsflertall, fallende oljeinntekter og skjerpede prioriteringskrav? Se det gjenstår å se.

Minilederen: Skibakkar og Berg

Manglende brøyting gjennom hele brøytesesongen gjør at Berg kommune vurderer å heve kontrakten med en av sine brøyteoperatører.

Best å skynde seg, før våren kommer mellom skibakkar og Berg utmed havet?