"Det er nå det store valget tas"

I disse dager står tusenvis av ungdommer fremfor et av de vanskeligste valgene de skal ta. Det er nå de skal skape sin egen fremtid.

Derfor er det ekstra hyggelig lesning at det meldes om historisk høye søkertall fra blant annet Sjøvegan videregående skole. Det vitner ikke om annet enn at ungdommen virkelig vil noe. De vil opp og frem, så kanskje ikke ungdommen er så late og dataspill-avhengige som mange vil ha det til.

Alle som har vært gjennom prosessen med å velge sitt fremtidige yrke vet hvor vanskelig dette kan være. Og med tanke på hvilke krav samfunnet stiller i dag er det mer og mer viktig at valgmulighetene er tilstedet.

Rektor ved Sjøvegan videregående skole, Kjell Arne Giske, forteller at de har hatt en foreløpig økning av søkermassen på 40 prosent. Det er sterke tall på en videregående skole i en relativt liten kommune i nasjonal målestokk. Ifølge tallene er det spesielt studiespesialisering og Teknikk- og industriell produksjon (TIP) det er flere søkere enn vanlig. Når man da i tillegg ser at flere og flere søker seg til de blå linjene, deriblant mange jenter, kan man forsiktig anslå at mange vil ut i praktiske yrker.

Giske forteller at de minst må 10 til 12 år tilbake i tid for å finne tilsvarende tall. Noe han mener er ekstra gledelig med tanke på at ungdomskullene ikke blir større .

Ser man på tallene fra i fjor kommer det frem at antall søkere til helse- og oppvekstfag VG1 øker kraftig. Antall søkere til påbygg etter yrkeskompetanse stiger kraftig, mens påbygg uten yrkeskompetanse har en nedgang.

Det er selvfølgelig også noen fag hvor det er nedgang i søkermassen, men svært positivt for samfunnet er at mange vil ut i praktiske yrker. Både til lands og til vanns.

Minilederen: Skattesjokk

Eiendomsskattesjokket i Målselv kommune har rammet politikerne for fullt. Og nå kreves Venstre ekstraordinært møte om saken.

Har noen sovet på seg et skattesjokk?