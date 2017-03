«Søker mot havet - og jentene kommer!»

To dager etter at søknadsfristen gikk ut er det allerede klart at det er rekordssøking til de såkalte «blå linjene», som retter seg inn mot sjømatnæringa.

Og best av alt; søkertallene fra de ulike sjømat- og akvakulturlinjene ved videregående skoler langs kysten viser at jentene er på full fart innn i en mannsdominert yrke.

Fiskeri- og havbruksnæringen har tradisjonelt vært mannsbastioner. De siste årene har imidlertid kvinnene overtatt mer og mer. Norge har hatt flere kvinnelige fiskeriministre. Oddrun Pettersen, Helga Pedersen, Lisbeth Berg-Hansen og Elisabeth Aspaker har alle vært ministre. Liv Holmefjord ble Norges første fiskeridirektør. Norges Sjømatråd har både kvinnelig styreleder (Marianne Johnsen) og administrerende direktør (Renathe Larsen). Også Havforskningsinstituttet har kvinnelig sjef nå (Sissel Rogne). Det er en helt naturlig utvikling.

Produksjon av laks og ørret er i dag en storstilt industri. De siste 20 årene har veksten i fiskeeksport nesten utelukkende kommet fra oppdrettet fisk. I framtida skal næringa vokse mer. Fram mot 2050 mener SINTEF at omsetningen fra havet kan øke fra om lag 100 milliarder kroner til om lag 550 milliarder kroner.

En god del av denne veksten vil komme fra tradisjonelt havbruk, men ny industri vil også komme til overflaten. Da Sintef laget rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» kom forskningsinstitusjonen med ti anbefalinger. To av disse handler om mennesker og utdanning.

For det første blir sjømatindustrien anbefalt å tiltrekke seg talenter. Næringene må fremstå som attraktive. Utviklingen kommer til å gi større forretningsenheter som i seg selv kommer til å etterspørre mer personell med høyere utdanning. For det andre pekes det på behovet for et behovsrettet utdanningssystem.

Disse anbefalingene gir Senja-regionen muligheter. Regionen er i voldsom vekst på sjømat, og eksporterer for seks milliarder kroner. Men vi kan også satse mer på utdanning. Mer enn å la debatten kretse omkring temaet «for eller imot oljeutvinning», bør vi satse hardt på utdanning i «havrommet». Regionens skjebne er uløselig knyttet til havet, og ønsker man også vekst i folketallet må kvinnene sjarmeres til å ta marin utdanning. Vi heier på jentene.

