«Nye veiprosjekter, mer bompenger»

Tirsdag sto statsministeren, statsråder, stortingsrepresentanter og lokalpolitikere i kø i nord, vest, sør og øst i dette landet for å fortelle det norske folk om nye, store veiprosjekter. Det betyr også tidenes bompenge-boom.

I en velregissert mediehappening ble samferdselsprosjekter på Vestlandet, i Oslo-regionen, i Bodø, Tromsø og flere andre steder presentert, i stor grad eksklusivt for NRK. Av alle ting ble lokalmediene i Tromsø forsøkt holdt unna en av de største samferdselsnyhetene i nyere tid - ny innfartsvei på E8 til 2,2 milliarder kroner. Det fikk Nordlys-redaktør Helge Nitteberg til å kalle det «Et kalkulert angrep for å kneble pressen».

Regjeringen har et forklaringsproblem på sin mediestrategi, men enda verre blir det nok spesielt for Frp å forklare folket at bompengebruken i Norge eksploderer i Nasjonal Transportplan, som snart presenteres i sin fulle bredde. Samferdselssatsingen isolert sett er på historisk nivå, men at det aller meste skal finansieres av bilistene selv er en het potet for regjeringen.

Siden Siv Jensen ble finansminister og Frp gikk fra «evig» opposisjon og inn i regjeringen, har avgiftene i Norge økt med 3,8 milliarder kroner. Frp ble grunnlagt med ”til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep” i selve partinavnet, noe partiet har vært stolt av gjennom sine 40 år, og heller ikke gått tilbake på, senest før siste valg.

Møtet med virkeligheten har vært brutalt for Frp. Aldri før har avgiftstrykket i Norge vært større enn nå, og bompenger bidrar sterkt. Nye veiprosjekter i Norge betyr bompenger - en realitet som selv ikke Frp klarer å svinge unna.

At nye og nødvendige mijøavgifter har bidratt til det enorme avgiftstrykket hører med til historien. Men det hersker ingen tvil om at Frp vil bli møtt med «avgiftsbløffen» i valgkampen. Det er neppe høye odds på at Sp og Ap vil bruke Frps enorme avgiftsdilemma for alt det er verdt.

Avgifter er forhatt - det ser vil akkurat nå lokalt i Målselv der folk har fått et reinhekla eiendomsskatt-sjokk. Men avgifter er kommet for å bli, og innføres ikke for å plage folk. Men en politisk debatt rundt avgiftsnivået i Norge må komme - ikke minst fordi mange avgifter overhodet ikke tar hensyn til vanlige folks betalingsevne.

Minilederen: Ikke i rute

I Tromsø og Harstad kan du nå følge bussene minutt for minutt på en app.

I distriktene må du fortsatt vente på bussen, time etter time.