«For få ungdommer velger yrkesfag»

I dag går fristen ut for å søke videregående utdanning. Trolig vil vi igjen oppleve et misforhold mellom de som søker studiespesialiserende og yrkesfag – i forhold til etterspørselen på arbeidsmarkedet.

Mens den fylkesvise statistikken i Norge i fjor viste et spenn fra 63 til 23 prosent som valgte yrkesfag i stedet for studiespesialiserende linje, viser behovet i arbeidsmarkedet at seks av ti bedrifter trenger fagarbeidere. NHO har spurt sine medlemsbedrifter hva de trenger av arbeidskraft – det såkalte kompetansebarometeret – og det er fagarbeidere som trengs mest. Aller størst er behovet i bygg og anlegg.

I det offentlige vil ikke minst helse- og omsorgsektoren slite i konkurransen om kvalifisert arbeidskraft fremover. Men fortsatt er ungdomsskoleelever utsatt for et press til å velge studiespesialiserende, noe som bekreftes i flere undersøkelser.

Én ting er foreldre med inngrodde oppfatninger om hva som vil være til avkommets beste. Men skolesystemet gir også noen signaler ved stadig å framheve muligheten til å skifte over til et høyskole- eller universitetsstudium selv om du begynner på yrkesfag. For ganske mange elever er dette antagelig helt uaktuelt.

Problemene på yrkesfag har vært kjent og diskutert av flere generasjoner skolepolitikere: For mye teori og ellers et opplegg som ikke oppleves som relevant, med stort frafall til følge. Her er fortsatt mye ugjort, det samme gjelder tilbudet om læringsplasser. Dette er blant de forhold det må jobbes videre med. Men samtidig bør ungdomsskoleelevene få en bedre og mer systematisk veiledning i tiden frem mot linjevalgets dag. Her er det store variasjoner i tilbudet fra skole til skole.

NHO har spilt inn et forslag om en ordning med karriereveiledere ved alle skoler, spesialutdannet personell som er godt kjent med det regionale arbeidslivet, et forslag Elevorganisasjonen støtter og som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hilser velkommen. Statsråden har fra før en utvalgsutredning på sitt bord, om karriereveiledning gjennom hele utdanningsløpet. Ta den i bruk, jo før jo heller!

Minilederen: Ferge på tilbud

Vi må ha et godt tilbud med mange avganger, sier Helge André Nåstad (Frp), leder av kommunalkomiteen på Stortinget, om fergetilbudet i Troms.

Akkurat motsatt enn i dag, med andre ord.