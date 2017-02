Et samlet Nord-Norge, eneste fornuftige løsning

Regjeringen vil dele Nord-Norge i to. Det finnes ikke et eneste fornuftig sted å sette opp grensestolpene.

Fem alternativer er lansert i regjeringens regionreform. Det er enten å samle hele Nord-Norge, eller å dele landsdelen i to ved å slå sammen Troms og Finnmark, eller at Finnmark sammen med de syv tiltakskommunene i Nord-Troms blir en region, eller at Ballangen, Narvik og Tysfjord innlemmes i Troms og Finnmark, eller at Finnmark skilles ut som en region.

Det mest sannsynlige skal ifølge NRK være å dele landsdelen i to, og at avgjørelsen om hvor grensa skal gå skal tas senere og bestemmes regionalt. Det et et helt meningsløst alternativ. Dagens tredeling av Nord-Norge har et lite snev av fornuft. Kan noen bare såvidt antyde hvor en ny grense bør gå dersom landsdelen skal deles i to? Det finnes ingen fornuftig plass å sette denne grensa, og vi hører allerede aloen av navnediskusjonen. Det beste alternativet er å samle landsdelen, til ett Nord-Norge. Det gir mening.

Dagens fylkesgrenser er unaturlige. Ikke minst grensa mellom Nordland og Troms, som deler landsdelens mest folkerike region, Hålogaland, i to. At Narvik, Harstad, Lofoten og Vesterålen ikke skal tilhøre samme region er håpløst. Her er samarbeidslinjene åpenbare, og dagens fylkesgrense en hemsko. Også mellom Finnmark og Nord-Troms er grensedragningen en minusfaktor.

To regioner i nord vil i nasjonal sammenheng bli mini-regioner rent befolkningsmessig. Det vil ikke gi noen som helst slagkraft sammenlignet med regioner sørpå som vil ha over èn million innbyggere. Et samlet Nord-Norge, èn stemme og èn kraft, vil gi en helt annen pondus når de store regionale og nasjonale slag skal stå.

Krangelen om hvor en eventuell ny regionhovedstad i Nord-Norge skal være, har allerede tutet for full musikk lenge. Ved å la Nord-Norge selv avgjøre hvor en ny grense i nord skal gå, overlater regjeringa hele problematikken til fylkene i nord og stikker selv av fra ansvaret.

Å dele landsdelen i to er et steg i gal retning. Og dit vil vel ingen.

Minilederen: Alene?

Torsken-ordfører Fred Flakstad tror det blir en «større utfordring» å stå alene dersom Berg i dag sier ja til Senja kommune.

Er det det som kalles å bli Berg-tatt?