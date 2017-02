Ungdommen velger blått - det er godt!

Ungdom på sin ferd mot videregående utdanning har skjønt det. De velger blått.

Senja videregående skole opplever en storm av søkere til sin blå linje - utdanningsprogrammet som forbereder elever for yrker innen fiske, fangst og akvakultur. Og det er utvilsomt gode tider i sjømatnæringa, spesielt innenfor oppdrett, som lokker.

Det er gode nyheter. Først og fremst fordi sjømatbransjen er ei framtidsrettet næring, som spesielt her nord skal bli den kanskje viktigste bærebjelken i samfunnsutviklinga. Og Senja-regionen, som alene omsetter for seks milliarder kroner i sjømat, og er i rivende utvikling, trenger fagfolk. Nå og i årene framover.

Fristen for å søke videregående utdanning går ut 1. mars. Men allerede er det stor rift om de 30 plassene innen naturbruk blå på Senja vgs. Hittil er 45 søknader kommet inn. At tallet vil passere 50 er det neppe noen tvil om.

Det er en helt ny situasjon, som gleder rektor Stein Erik Svendsen. Skolen har markedsført sitt utdanningsprogram intenst. I tillegg har regionen fått et blått kompetansesenter, og det er opprettet et blåfond hvor det kan søkes om midler for å styrke utdanninga.

Men først og fremst handler nok dette om at sjømatnæringa virkelig er i vinden, at den byr på attraktive arbeidsplasser, og at lønnsnivået er bra, og tydeligvis blir stadig bedre. I tillegg er det stort sug etter arbeidstakere i næringa. I dagens avis søker eksempelvis Salmar Nord etter ansatte til ni stillinger innen havbruk.

Daglig leder i Salmar Nord AS, Ørjan Jensen, synes det er gledelig å høre om søkertallene til blå linje. Han sier ungdommen har skjønt at det er store framtidsmuligheter innen havbruk, og spennende muligheter i vår region.

Det har han utvilsomt rett i. Ambisjonene er store for å gjøre Senja-regionen til en av Norges viktigste og største innen sjømat, og de grep som er gjort for å styrke utdanninga, etablere et kompetansesenter og markedsføre produktene, er fundamentalt viktige bidrag for å lykkes. Nå bygges også en sjømatpark på Finnsnes, og Salmar er i startfasen for sin gedigne smoltproduksjon i Gjøvik - og de øvrige, etablerte aktørene leverer godt. Brikkene faller på plass.

