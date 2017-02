Naskeri til besvær

Bunnpris gourmet på Finnsnes blir rundstjålet av frekke tyver, med øl i kikkerten.

Nå er det blitt så ille at butikken vurdere å stenge dørene. Ifølge Folkebladet torsdag dreier det seg om en gruppe personer på mellom fem og ti stykker. Butikksjef Hilde Johnsen forteller til Folkebladet at de opplever dette stort sett hver dag. Hun forteller at det ikke er snakk om stor aggresjon blant de som stikker innom i uærlige hensikter, men for å unngå ubehagelige konfrontasjoner lar de uønskede «kundene» gjøre det de skal fordi de er ruset.

Det har sågar vært situasjoner i butikken der ansatte er blitt angrepet på sin egen arbeidsplass, noe som selvfølgelig er en svært ubehagelig situasjon for de som er involvert. Butikksjefen har vært i kontakt med politiet om situasjonen, men fått tilbakemelding om at de må ta kontakt med politiet når disse personene befinner seg inne i butikken. Dette mener hun er for sent. Hun sier det er sterkt rusede personer som kan være vanskelig for en vanlig butikkarbeider å hanskes med.

Det er lett å forstå at butikksjef Hilde Johnsen bekymerer seg på vegne av sine ansatte. Det hadde alle gjort i samme situasjon, for en hver arbeidstaker skal følge seg trygg på sin egen arbeidsplass. Uansett om du arbeider på butikk eller andre virksomheter.

Første bud er å anmelde naskeri og tyveri, sier regionlensmann Arnold Nilsen, og at det er først da de får oversikt over omfanget og vil følge opp saken fra politiets side. Han påpeker også at det er viktig å ta kontakt med politiet umiddelbart hvis det er mistanke om at det befinner seg personer i butikken med hensikt i å begå en kriminell handling. Han sier også at de selvfølgelig skal bistå.

Rundstjeler butikken for øl og truer de ansatte Dagligvarebutikken Bunnpris Gourmet på Finnsnes står i fare for å måtte stenge dørene dersom situasjonen vedvarer.

at lensmannen tar denne saken på alvor. Vi kan ikke ha det slik at butikker på Finnsnes, eller andre steder, skal være et fristed for de som stjeler og skaper frykt blant både ansatte og kunder. Det er ingen tjent med. Vi har en stort næringsliv på Finnsnes og mange gode tilbud. Det skal vi fortsatt ha, og aller helst uten nasking og tyveri.

Minilederen: Elgende elg

Byelgen på Finnsnes har fått mye pes i det siste for sin opptreden på Finnsnes.

Elg er best i soppsaus, med tyttebær og mandelpotet.