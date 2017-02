«Stram livreim, uansett valgresultat»

Kommunene i Midt-Troms må fortsette jobben med å tilpasse utgifter etter inntekter, uansett valgresultat til høsten.

Vi skriver bare februar, men allerede nå kan vi begynne å ane at vi er i et valgår. I september skal vi velgere bestemme om vi synes det er på tide å bytte ut den sittende regjeringen. Hva som kommer til å seile opp som de store valgkampsakene, er det litt for tidlig å si sikkert, men at kommuneøkonomi også i år blir viktig, hersker det ingen tvil om.

Et av områdene hvor det kan bli debatt, er kommunestruktur. Den sittende regjering har hatt som mål å slanke og effektivisere kommunesektoren. Robuste kommuner skulle være løsningen.

Reformen har ikke gått like raskt som det Høyre ønsket. Hittil har 90 kommuner vedtatt å gå sammen til 37 nye. Det betyr at antall kommuner reduseres fra 428 til rundt 380. I vår region er det foreløpig bare èn konkret sammenslåing på gang, Tranøy og Lenvik. En stor andel kommuner har betakket seg fra å gå videre med sammenslåing, og et av spørsmålene er hvor mye tvang som må til for å komme videre.

Hva slags holdning Ap kommer til å innta, begynner å utkrystallisere seg. Partiet har hatt et varierende syn på sammenslåinger, også lokalt. Aps kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen ivret i 2010 for sammenslåing - også med tvang - mens hun i januar i år sa til NRK at partiet vil reversere eventuelle tvangssammenslåinger dersom de kommer til til makta.

Nå går Ap til valg på mer penger til kommunale tjenester, og et sted må pengene hentes fra. Uansett valgresultatet vil nok arbeidet med å tegne om kommunekartet fortsette.

For vår region, hvor flere kommuner har vært inne i tunge kutt-faser, er det godt nytt at vi er inne i et valgår. Ofte viser det seg et pengene sitter litt løsere når det nærmer seg valg.

Men det er like ofte kortvarige gleder. Selv om det kan risle penger over kommunene på kort sikt, er det én ting som er nærmest helt sikkert: Uansett hvem som har styrt landet, har mange kommuner slitt med å få inntektene til å strekke til.

