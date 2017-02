«Forbud mot plastposer må vurderes»

De politiske debatten i Norge bør dreies vekk fra plastpose-avgift til plastpose-forbud.

Bildet av den syke og avlivende hvalen utenfor Bergen har gått verden rundt, og er elendig reklame for sjømatnasjonen Norge. Mageinnholdet på hvalen var 30 plastposer og store medgder plastrester. Norge bør nå bli pådriver for å få et omfattende forbud mot plastposer og andre plastprodukter som lett kan erstattes.

Naturvernforbundet viser til at flere land i Europa, blant annet Frankrike, har innført forbud mot plastposer i butikkene, og uten store protester innført papp-poser. Forbundet mener Norge bør gjøre det samme. Den debatten bør norske politikere ta. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) slår fast at plast er verdens raskest voksende miljøproblem. For Norge som sjømat- og turistnasjon utgjør plastforsøplingen i havet en alvorlig trussel mot verdiskaping. Bildene fra Bergen går ut over vårt omdømme verden rundt. Derfor bør Norge vise handlekraft og gå foran med et godt eksempel.

Det er ikke bare forsøplingen vi selv står for som er utfordrende. Golfstrømmen passerer rett utenfor vår «stuedør», og tar med seg store megder plastavfall fra de store hav til våre naturperler langs kysten.

FN anslår denne avfallsmengden til åtte millioner tonn, og truer èn million sjøfugl og marine pattedyr i hundretusenvis, mens vi vet lite om antall død og skadet fisk. Om 30 år vil plastmengden i havet være firedoblet. Det er dystert.

Tiden med diskusjoner om plastposeavgift i Stortinget bør være over. Både produsenter, matkjedene og konsumenter må bidra til mindre bruk og kast av plast. Plastposeavgift kan være en god start.

Forbud og opprydding holder neppe i det lange løp, uansett. Neste steg må være nye produkter som fullt ut erstatter både mikroplast og andre plastprodukter som ikke oppløses.

I mellomtiden får vi delta i strandryddedager og bidra i den enkelte husholdning. For i stor grad handler det enorme forurensningsproblemet om nettopp mangel på holdninger.

